फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में 45 दिन बाद एक्सरे सुविधा हुई शुरू, पांच OPD भी नए ब्लॉक में शिफ्ट

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। नागरिक अस्पताल की एक्स-रे सेवा आखिरकार 45 दिन बाद बुधवार को शुरू हो गई। मशीन चालू होने के साथ ही अस्पताल की कई लंबित जांचें पूरी होने लगीं। पहले ही दिन करीब 60 मरीजों के एक्स-रे किए गए। एक्स-रे विभाग के दोबारा शुरू होने से न केवल मरीजों को राहत मिली बल्कि निजी जांच केंद्रों पर जाने की मजबूरी भी खत्म हो गई।

अस्पताल प्रशासन ने बताया सुंदरीकरण के कारण काम प्रभावित हो रहा था। वहीं नई मशीन आने के कारण इसकी फिटिंग भी करनी पड़ी। इस कारण देरी हुई। अस्पताल में गरीब लोग ही इलाज करवाने के लिए अधिक आते है। ऐसे में आने वाले दिनों में एक्सरे की संख्या भी बढ़ जाएगी। नई मशीन होने के कारण अब यह गर्म भी नहीं होगी और लगातार एक्सरे हो सकेंगे।

नई ओपीडी ब्लाक में शिफ्ट हुई पांच प्रमुख सेवाएं सुदंरीकरण के बाद पांच ओपीडी अपने अपने ब्लाक में शुरू हो गई है। जिसमें डेंटल, नाक-कान व गला रोग विशेषज्ञ, टीकाकरण, एड्स तथा सिजेरियन को भी नए ओपीडी ब्लाक में शिफ्ट कर दिया गया है। इन सेवाओं के स्थानांतरण से मरीजों को अधिक साफ-सुथरा और व्यवस्थित माहौल मिल रहा है।

अस्पताल परिसर में लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्य के कारण कई विभाग पुराने भवन में अस्थाई रूप से चल रहे थे, जिससे भीड़भाड़ और अव्यवस्था बनी हुई थी। अब नए ब्लाक में पर्याप्त जगह और बेहतर वेंटिलेशन की सुविधा के कारण मरीजों को उपचार में आसानी हो रही है। डेंटल विभाग में बुधवार को लगभग 75 मरीजों की जांच की गई।

टीकाकरण केंद्र पर भी बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी रही। अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि सुविधाओं के व्यवस्थित होने से ओपीडी में भीड़ का दबाव संभालना अब आसान हो जाएगा। वही ओपीडी पर्ची काटने का काउंटर भी शुरू हो गया है।

अगले सप्ताह सभी ओपीडी होंगी शुरू अस्पताल प्रबंधक की माने तो पांच ओपीडी नए ब्लाक में स्थानांतरित की गई हैं, जबकि अगले सप्ताह तक शेष विभागों को भी यहां शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। नवंबर के पहले सप्ताह तक पूरा ओपीडी ब्लॉक पूरी तरह कार्यशील हो जाए। नए ब्लाक में प्रतीक्षालय, स्वच्छ पेयजल, अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मरीजों को पूरी तरह राहत अभी नहीं मिल पाई है। उसके बाद ऊपर का काम शुरू होगा। आने वाले कुछ दिनों तक परेशानी दूर नहीं होने वाली है।



