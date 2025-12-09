Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मुख्यमंत्री के किसी भी प्रोजेक्ट में न देरी बर्दाश्त से बाहर...', फतेहाबाद के डीसी ने अधिकारियों को दी डेटलाइन

    By Vishnu Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    फतेहाबाद के डीसी ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर सख्ती दिखाई है। उन्होंने सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्दे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    फतेहाबाद के डीसी ने अधिकारियों को दी डेटलाइन (File Photo)

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। लघु सचिवालय सभागार में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में डीसी डॉ. विवेक भारती ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश दिए।

    उन्होंने कहा कि सरकारी घोषणाओं को गंभीरता से लेना हर विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जो परियोजनाएं प्रगति पर हैं, उन्हें निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करवाया जाए, वहीं जिन पर कार्य शुरू नहीं हुआ है, उन्हें तुरंत शुरू किया जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीसी ने कहा कि इंजीनियरिंग से जुड़े विभाग विशेष सतर्कता बरतें ताकि तकनीकी कार्यों में देरी न हो और लागत बढ़ने की स्थिति न आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रोजेक्टों में लापरवाही या धीमी गति किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। विकास कार्यों में गुणवत्ता सर्वोपरि हो और निर्माण कार्य सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार ही पूरे किए जाएं।

    बैठक में डीसी डॉ. भारती ने सभी विभागों की घोषणाओं की बारीकी से समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपनी प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करें।

    एक से अधिक विभागों से जुड़ी परियोजनाओं में आपसी तालमेल अनिवार्य बताते हुए उन्होंने कहा कि समन्वय की कमी के कारण होने वाली देरी विकास कार्यों को प्रभावित करती है।

    उन्होंने जोर देकर कहा कि सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में नगराधीश गौरव गुप्ता, सीईओ जिला परिषद सुरेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।