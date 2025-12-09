'मुख्यमंत्री के किसी भी प्रोजेक्ट में न देरी बर्दाश्त से बाहर...', फतेहाबाद के डीसी ने अधिकारियों को दी डेटलाइन

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। लघु सचिवालय सभागार में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में डीसी डॉ. विवेक भारती ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी घोषणाओं को गंभीरता से लेना हर विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जो परियोजनाएं प्रगति पर हैं, उन्हें निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करवाया जाए, वहीं जिन पर कार्य शुरू नहीं हुआ है, उन्हें तुरंत शुरू किया जाए।

डीसी ने कहा कि इंजीनियरिंग से जुड़े विभाग विशेष सतर्कता बरतें ताकि तकनीकी कार्यों में देरी न हो और लागत बढ़ने की स्थिति न आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रोजेक्टों में लापरवाही या धीमी गति किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। विकास कार्यों में गुणवत्ता सर्वोपरि हो और निर्माण कार्य सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार ही पूरे किए जाएं।