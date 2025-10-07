हरियाणा में शिक्षामंत्री की कोठी का घेराव करेंगे कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, सैलरी न मिलने से हैं नाराज
फतेहाबाद में कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कर्मचारी संघ वेतन न मिलने और सेवा सुरक्षा न होने से नाराज है। उन्होंने 16 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों की भर्ती मेरिट के आधार पर हुई थी लेकिन उन्हें पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द वेतन जारी करने और सेवा सुरक्षा देने की मांग की है।
विज्ञप्ति, जागरण, फतेहाबाद। पिछले चार माह से वेतन न मिलने और सेवा सुरक्षा न दिए जाने से नाराज कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 16 अक्टूबर को पानीपत में शिक्षामंत्री महिपाल डांडा की कोठी का घेराव करने का ऐलान किया है।
भारतीय मजदूर संघ से संबंधित कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कर्मचारी संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी व जिलाध्यक्ष हरविंद्र सिंह ने जारी प्रैस विज्ञप्ति में कहा कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 14 वर्षों से सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों की भर्ती सी-डैक मोहाली की परीक्षा के जरिए मेरिट के आधार पर हुई थी।
हरविंद्र सिंह ने कहा कि नाममात्र वेतन पर काम करने वाले इन कर्मचारियों को त्योहारों के इस महीने में भी पिछले चार माह से वेतन नहीं मिला है।
उन्होंने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी लापरवाही के कारण आज कर्मचारी खाली हाथ खड़े हैं।
प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मेनपाल माचारा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों कच्चे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने की घोषणा की थी, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कर्मचारियों के लिए जोब सुरक्षा का कोई पत्र जारी नहीं किया गया है।
इससे प्रदेश भर के कर्मचारियों में भारी रोष है और वे स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। कर्मचारी संघ की मुख्य मांग है कि प्रदेश के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कर्मचारियों का चार महीनों का बकाया वेतन तुरंत जारी किया जाए। कर्मचारियों को टेक्निकल ग्रेड देकर सेवा सुरक्षा का पत्र जारी किया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई, तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे।
