    शटर तोड़कर फैशन कैंप में घुसे चोर, 45 मिनट में 5100 सूट चुराए… गल्ले को नहीं लगाया हाथ

    By Vinod Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:26 AM (IST)

    फतेहाबाद के माजरा गांव में एक फैशन कैंप शोरूम से चोरों ने 45 मिनट में 30-35 लाख रुपये के 5100 लेडीज सूट चुरा लिए। चोर छत के रास्ते से घुसे और सामान पिकअप में भरकर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई घटना के बाद पुलिस जांच कर रही है और गश्त बढ़ाने की मांग की गई है।

    फैशन कैंप का शट्टर तोड़ 45 मिनट में 5100 सूट चुरा ले गए चोर, गल्ले को नहीं लगाया हाथ

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। शहर से महज 10 किमी दूर गांव माजरा में फैशन कैंप कपड़े के शोरूम में चोरों ने देर रात 45 मिनट में लाखों रुपये का कपड़ा चोरी कर लिया। शोरूम मालिकों के अनुसार चोरों ने केवल लेडीज सूट ही उठाए और अन्य सामान को हाथ तक नहीं लगाया।

    चोरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शोरूम से 5100 सूट गायब मिले। जिनकी कीमत 30 से 35 लाख रुपये बताई जा रही है। यह पूरी घटना सीसी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस व सीआइए पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    फतेहाबाद निवासी राधेश्याम वधवा, अक्षित वधवा और सुनील वधवा ने मिलकर गांव माजरा में दो महीने पहले यह शोरूम खोला था। दरअसल गांव माजरा कपड़ों की दुकानों के नाम से जाना जाता है। दूर-दूर से लोग कपड़ा लेने के लिए आते है।

    शोरूम मालिक राधेश्याम ने बताया कि चोर दो बजकर 35 मिनट पर शोरूम के पीछे के शटर को तोड़कर अंदर घुसे और तीन बजकर 30 मिनट पर बाहर निकल गए। चोर अपने साथ लकड़ी की सीढ़ी भी लेकर आए थे, ताकि छत के रास्ते से भी अंदर प्रवेश किया जा सके।

    चोरी के दौरान चोरों ने केवल लेडीज सूट उठाए और शोरूम के अंदर बने गल्लों और अन्य सामान को हाथ तक नहीं लगाया। चोर जाते समय सीढ़ी वही पर छोड़कर चले गए।

    पिकअप गाड़ी लेकर आए थे चोर

    मालिकों ने बताया कि चोर शोरूम के बाहर पिकअप वाहन खड़ा कर आए थे। उन्होंने सभी सूट बोरों में भरकर पिकअप में डाल दिए और तेजी से फरार हो गए। शोरूम में तैनात कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण चोर आसानी से शोरूम में प्रवेश कर गए।

    दरअसल, नई दुकान खोली थी ऐसे में चोकीदार तक नहीं रखा। बताया जा रहा है कि आगे कुछ दुकानें है जहां पर चौकीदार रखा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में तीन से चार नकाबपोश युवक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। चोरों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था ऐसे में चेहरा नजर नहीं आ रहा है।

    पुलिस की गश्त पर उठे सवाल

    शहर से 10 किमी दूर गांव माजरा है। यहां पर 30 से अधिक कपड़ों की दुकानें हैं। दो शोरूम तो पूरे प्रदेश में प्रचलित है। ऐसे में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान से लोग कपड़ा लेने के लिए आते है। यहां पर शहरों की अपेक्षा कपड़ा भी सस्ता मिलता है।

    ऐसे में हर दिन करोड़ों रुपये का लेनदेन होता है। ऐसे में सवाल है कि पुलिस की गश्त क्यों नहीं हो रही है। रात के समय गश्त अगर पुलिस की होती थी नुकसान नहीं होता। व्यापार मंडल का प्रतिनिधि भी गांव में गया और पुलिस की गश्त बढ़ाने की मांग की है।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सुबह पीछे से शटर को तोड़कर लेडिज सूट चुराकर ले गए है। सीसी फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश की जा रही है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जल्द ही आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा।

    -कुलदीप कुमार, प्रभारी सदर थाना।