    फतेहाबाद में अवैध रूप से चलाए जा रहे फर्जी नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़, तीन आरोपित गिरफ्तार

    By Vishnu Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    फतेहाबाद पुलिस ने एक अवैध नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यह केंद्र अवैध रूप से चलाया जा रहा था और लोगों को धोखा दे रहा था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

    पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी

    संवाद सूत्र, रतिया। पुलिस ने शहर के वार्ड 14 में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे एक फर्जी नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह केंद्र बिना किसी सरकारी अनुमति और डाक्टर की देखरेख के एक रिहायशी मकान में चलाया जा रहा था।

    डीएसपी नरसिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि इस केंद्र में हरियाणा और पंजाब के पांच नशा पीड़ित व्यक्तियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है। केंद्र संचालक पीड़ितों के परिजनों को गुमराह कर नशा छुड़ाने के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने वार्ड 14 स्थित मकान में छापामारी की।

    कार्रवाई के दौरान मौके से कई संदिग्ध दवाइयां, नकदी और जाली दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से जोनी (रामनगर कॉलोनी, रतिया), सुधीर (मंडी गोविंदगढ़, फतेहगढ़ साहिब) और मनप्रीत (कोटली कलां, मानसा) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि पीड़ितों को जबरन रखा गया था और वहां कोई चिकित्सकीय सुविधा नहीं थी।

    तीनों आरोपितों के खिलाफ थाना शहर रतिया में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर भेजकर उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित की है। रतिया पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में दाखिला लेने से पहले उसकी सरकारी वैधता की जांच अवश्य करें।