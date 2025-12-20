हरियाणा: फतेहाबाद में दो ड्रग कंट्रोल अफसरों पर गिरी गाज, लापरवाही बनी कारण

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए फतेहाबाद-II और हिसार-II में तैनात दो ड्रग कंट्रोल आफिसरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। प्रोबेशन पीरियड के दौरान कार्य और आचरण को असंतोषजनक पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

जारी आदेशों के अनुसार, फतेहाबाद-II में तैनात ड्रग कंट्रोल आफिसर धीरज खटक और हिसार-II में पदस्थ ड्रग कंट्रोल आफिसर अजय कुमार की कार्यप्रणाली विभागीय मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की ओर से जारी आदेशों में कहा गया कि यह कार्रवाई सेवा नियम, 2018 के नियम 10(2) व नियुक्ति पत्र की शर्तों के तहत की गई है।