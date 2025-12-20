Language
    हरियाणा: फतेहाबाद में दो ड्रग कंट्रोल अफसरों पर गिरी गाज, लापरवाही बनी कारण

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए फतेहाबाद-II और हिसार-II में तैनात दो ड्रग कंट्रोल आफिसरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। प्रोबेशन पीरियड के दौरान कार्य और आचरण को असंतोषजनक पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

    जारी आदेशों के अनुसार, फतेहाबाद-II में तैनात ड्रग कंट्रोल आफिसर धीरज खटक और हिसार-II में पदस्थ ड्रग कंट्रोल आफिसर अजय कुमार की कार्यप्रणाली विभागीय मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की ओर से जारी आदेशों में कहा गया कि यह कार्रवाई सेवा नियम, 2018 के नियम 10(2) व नियुक्ति पत्र की शर्तों के तहत की गई है।

    धीरज के मामले में जांच में उनके काम और व्यवहार को प्रोबेशन अवधि में असंतोषजनक पाया गया, जिसके चलते उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं। वहीं, हिसार-II में तैनात अजय कुमार की नियुक्ति के बाद भी कार्य और आचरण अपेक्षित स्तर का नहीं मिला। सरकार ने उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया। रतिया क्षेत्र में मेडिकल नशे से हो रही युवाओं की लगातार मौतों के विरोध में शुक्रवार को रतिया में सामाजिक व धार्मिक संगठनों की महापंचायत हुई थी।

     