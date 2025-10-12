बस में सवार कुत्ते की टिकट नहीं काटने पर बवाल, कंडक्टर पर उठे सवाल तो बैठा दी जांच; जांच टीम से झगड़े का वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता , फतेहाबाद। हरियाणा रोडवेज की एक बस में रविवार को खासा हंगामा हुआ। भट्टू से फतेहाबाद आ रही बस में एक पालतू कुत्ते की टिकट न कटने पर टिकट जांच टीम और बस स्टाफ के बीच खूब बहस हुई। रोडवेज मुख्यालय ने परिचालक पर जांच बैठा दी है।

दरअसल, रविवार को बस में सफर कर रहा भट्टू का एक परिवार अपने साथ डेढ़ साल के पालतू कुत्ते को भी लेकर आया था। उसे सीट के नीचे बैठाया गया था। यात्रियों को कुत्ते से असहजता हुई तो इसकी शिकायत परिचालक से की। आरोप है कि परिचालक कमलदीप ने शिकायत अनसुनी कर दी और कुत्ते की टिकट भी नहीं काटी। इसके बाद जब बस मिनी बाईपास पहुंची।

वहां टिकट चेकिंग फ्लाइंग (उड़नदस्ता) टीम ने कुत्ते को देखा और टिकट की मांग की। इसके बाद टीम और परिचालक में बहस शुरू हो गई। आरोप है कि परिचालक ने वीडियो बनाकर टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की। जवाब में फ्लाइंग टीम ने भी परिचालक पर राजस्व गबन का आरोप लगाते हुए मौके पर ही रिपोर्ट तैयार कर दी। इंटरनेट मीडिया पर हंगामे का वीडियो बहुप्रसारित हो रहा है।