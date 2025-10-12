Language
    बस में सवार कुत्ते की टिकट नहीं काटने पर बवाल, कंडक्टर पर उठे सवाल तो बैठा दी जांच; जांच टीम से झगड़े का वीडियो वायरल

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:52 PM (IST)

    फतेहाबाद में हरियाणा रोडवेज की बस में पालतू कुत्ते की टिकट को लेकर विवाद हो गया। यात्रियों की शिकायत के बावजूद परिचालक ने कुत्ते का टिकट नहीं काटा, जिसके बाद जांच टीम और परिचालक में बहस हुई। परिचालक पर पहले भी टिकट न देने के आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते उसे निलंबित भी किया गया था। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।

    बस में सवार कुत्ते की टिकट नहींं काटने पर बवाल। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता , फतेहाबाद। हरियाणा रोडवेज की एक बस में रविवार को खासा हंगामा हुआ। भट्टू से फतेहाबाद आ रही बस में एक पालतू कुत्ते की टिकट न कटने पर टिकट जांच टीम और बस स्टाफ के बीच खूब बहस हुई। रोडवेज मुख्यालय ने परिचालक पर जांच बैठा दी है।

    दरअसल, रविवार को बस में सफर कर रहा भट्टू का एक परिवार अपने साथ डेढ़ साल के पालतू कुत्ते को भी लेकर आया था। उसे सीट के नीचे बैठाया गया था। यात्रियों को कुत्ते से असहजता हुई तो इसकी शिकायत परिचालक से की। आरोप है कि परिचालक कमलदीप ने शिकायत अनसुनी कर दी और कुत्ते की टिकट भी नहीं काटी। इसके बाद जब बस मिनी बाईपास पहुंची।

    वहां टिकट चेकिंग फ्लाइंग (उड़नदस्ता) टीम ने कुत्ते को देखा और टिकट की मांग की। इसके बाद टीम और परिचालक में बहस शुरू हो गई। आरोप है कि परिचालक ने वीडियो बनाकर टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की। जवाब में फ्लाइंग टीम ने भी परिचालक पर राजस्व गबन का आरोप लगाते हुए मौके पर ही रिपोर्ट तैयार कर दी। इंटरनेट मीडिया पर हंगामे का वीडियो बहुप्रसारित हो रहा है।

    सवारी को टिकट ने देने पर पहले भी हो चुका निलंबित

    रोडवेज के अनुसार, यही परिचालक कुछ दिन पहले भी विवादों में आ चुका है। एक सवारी को टिकट न देने के आरोप में उसे निलंबित कर दिया गया था। जांच के बाद दोष सिद्ध न होने पर उसे हाल ही में बहाल किया गया और फिर से यही रूट दिया गया। फतेहाबाद डिपो के ट्रैफिक मैनेजर सुरेंद्र ने बताया कि दोनों पक्षों को सोमवार को कार्यालय में तलब किया गया है।