    फतेहाबाद में दीपावली के मौके पर किया गया फन मेले का आयोजन, बच्चों ने जमकर की मस्ती

    By Vinod Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:55 PM (IST)

    दीपावली के मौके पर एक मनोरंजन मेले का आयोजन किया गया। बच्चों ने कई तरह के खेल खेले, झूले झूले और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। मेले में बच्चों ने खूब मस्ती की और दीपावली का त्योहार खुशी से मनाया।

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। आर्यभटट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दीपवाली पर्व के उपलक्ष्य में दीपावली फन मेले का आयोजन किया गया । इसी उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल प्राचार्या दीपिका झांब, उपप्राचार्या संतोष तनेजा व स्टाफ सदस्यों ने दीप प्रज्जवलित करके किया।

    मंच संचालन स्टाफ सदस्य कुमारी पूनम व छात्रा नैंसी, सीप और कुसुम ने किया। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां करवाई गई जिसमें दिया, मोमबत्ती व थाली सजाओ, ग्रीटिंग कार्ड बनाओ, हिना आर्ट और रंगोली बनाना शामिल था।

    कार्यक्रम में वन मिनट शो, पिलो गेम, ग्रुप डांस, म्यूजिकल स्पून आदि गेम्स भी करवाई गई। फन मेले में कक्षा छठी से लेकर दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न खाद्य पदार्थों की स्टाल लगाने के साथ विभिन्न गेम की स्टाल भी लगाई। कक्षा चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं के विद्यार्थियों ने देश की विभिन्न संस्कतियों पर आयोजित आधारित ग्रुप डांस की प्रस्तुति दी। ग्रुप डांस में गोकुल धाम की दीवाली, घूमर, राम राज्याभिषेक गीतों पर चौथी, पांचवीं और छठी के विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। अपनी अपनी रुचि के अनुसार बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया।

    इस दौरान जहां बच्चों ने म्यूजिकल स्पून होम और पिलो गेम में अपनी प्रतिभा दिखाई वहीं कुछ बच्चों ने सुंदर ढंग से दिये सजाकर, ग्रीटिंग कार्ड और रंगोली बनाकर, मेंहदी लगाकर अपनी कलात्मक सोच का परिचय दिया और प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में प्रिंसिपल दीपिका झांब ने सभी विद्यार्थियों व स्टाफ सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं दी।