    फतेहाबाद में स्कूल संचालक से चेन स्नेचिंग, बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम

    By Vinod Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:25 PM (IST)

    फतेहाबाद में डीएसपी रोड पर जूनियर दिल्ली पब्लिक स्कूल के संचालक नितिन मेहता से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने चेन स्नेचिंग की। रात करीब नौ बजे हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।

    स्कूल संचालक से चेन स्नेचिंग, बाइक सवार दो बदमाश फरार।

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। डीएसपी रोड पर शनिवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात बाइक सवार दो युवकों ने जूनियर दिल्ली पब्लिक स्कूल के संचालक नितिन मेहता से चेन स्नेचिंग कर ली। घटना रात करीब नौ बजे की बताई जा रही है। नितिन मेहता स्कूटी पर सवार होकर बाजार की ओर जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी दौरान पीछे से तेज गति से आई एक बाइक ने उनकी स्कूटी को ओवरटेक किया। बाइक पर सवार दो युवकों में से एक ने हेलमेट पहन रखा था जबकि दूसरे ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। देखते ही देखते युवक ने झपट्टा मारकर उनकी सोने की चेन तोड़ ली और साथी के साथ फरार हो गया।

    घटना के बाद पीड़ित नितिन मेहता ने शोर मचाया लेकिन रात होने और सड़क पर भीड़ न होने के कारण बदमाश हाथ नहीं आए। वारदात की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सिटी थाना प्रभारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों ने कहा कि शहर में लगातार हो रही स्नेचिंग की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल संचालक के साथ हुई वारदात ने साबित कर दिया है कि बदमाश अब बेखौफ होकर खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा।