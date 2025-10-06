Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाई को बहन के चरित्र पर था शक, ताबड़तोड़ वार कर उतारा मौत के घाट; 9 साल पहले महिला ने की थी लव मैरिज

    By Vinod Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:07 PM (IST)

    फतेहाबाद के मॉडल टाउन में एक भाई ने अपनी बहन की चरित्र पर शक के चलते डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतका रमन उर्फ राधिका ने 2016 में अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। आरोपी हुसनप्रीत घटना के समय घर पर ही था और उसने छोटी बहन को कमरे में बंद कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भाई को बहन के चरित्र पर था शक, ताबड़तोड़ वार कर उतारा मौत के घाट। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। शहर के माडल टाउन में सोमवार दोपहर को एक भाई ने चरित्र के शक में विवाहिता बहन की लकड़ी के सोटे से आठ बार वार कर हत्या कर दी। सोटे के वार से घायल महिला रमन उर्फ राधिका की अग्रोहा मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका का भाई आरोपित हुसनप्रीत उर्फ मोंटी ने अपनी बड़ी बहन 32 वर्षीय रमन उर्फ राधिका के चरित्र पर शक करता था। आरोपित पांच दिन से यहीं अपनी बहन के घर रह रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी अनुसार रमन उर्फ राधिका पंजाब के मानसा जिले के सरदूलगढ़ शहर की रहने वाली थी। उसने सिरसा के गांव सुचान निवासी रायसिंह से 2016 में अंतरजातीय लव मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों फतेहाबाद के माडल टाउन में किराए पर रहने लगे। राधिका और रायसिंह की सात साल की एक बेटी भी है।

    पड़ोसियों के अनुसार आरोपित हुसनप्रीत अपनी बहन मृतका रमन उर्फ राधिका के पास अक्सर रहने के लिए आ जाता था। हुसनप्रीत कपड़ों और दैनिक गतिविधियों को लेकर उसे अक्सर रोकटोक करता था। राधिका का पति रायसिंह जनस्वास्थ्य विभाग में ठेकेदारी का काम करता है और वह काम के लिए चला गया।

    छह साल की बेटी भी स्कूल थी। घर में राधिका, उसकी छोटी बहन कोमल व भाई आरोपित हुसनप्रीत ही था। हुसनप्रीत ने मुख्य गेट बंद कर दिया तााकि शोर सुनकर कोई अंदर ना आ सके। दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर कुंडी के पास पड़ा लड़की के सोटे से ताबातोड़ हमला कर दिया।

    बताया जा रहा है कि अपनी छोटी बहन कोमल को एक कमरे में बंद कर दिया था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गेट को खुलवाया वह हुसनप्रीत को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर थाना प्रभारी सुरेंद्रा ने बताया कि भाई ने ही बहन की सोटे से हमला कर हत्या की है, आरोपित अपनी बहन पर चरित्र पर शक करता था।