संवाद सूत्र, रतिया (फतेहाबाद)। नशे की ओवरडोज से 20 वर्षीय अमन मित्तल की मौत के बाद उनका पिता मुकेश मित्तल का गुस्सा सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मुकेश मित्तल सीधे पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाते नजर आए।

उन्होंने कहा कि रतिया में नशा बिकवाने में पुलिस और सरकार की मिलीभगत है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला, तो वे कश्मीर जाकर आतंकवादी बनेंगे और रतिया सिटी थाने को निशाना बनाएंगे। वीडियो में मुकेश मित्तल ने कहा कि रतिया में उनके बेटे से पहले 200 युवक नशे की चपेट में आकर मारे जा चुके हैं।हरियाणा: 'आतंकवादी बनूंगा और थाने को उड़ा दूंगा', SHO के मुंह पर तेजाब डालने की दी धमकी; नशे से बेटे की मौत पर पिता का गुस्सा

शहर में बिक रहा नशा उन्होंने रतिया एसएचओ रणजीत सिंह पर भी सीधे आरोप लगाए कि उन्हें पता है कि शहर में नशा बिक रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। मुकेश ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि वह बदला ले, तो उनका पहला मकसद रतिया सिटी थाने को उड़ाना होगा और एसएचओ के मुंह पर तेजाब डालने की धमकी दी।

पुलिस ने मृतक के चाचा सुनील मित्तल की शिकायत पर मेडिकल संचालक रोहित कुमार और सुखपाल उर्फ बब्बू को गिरफ्तार किया है। डीएसपी संजय बिश्नोई ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि नशे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी है। पुलिस लगातार कर रही रेड- एसएचओ एसएचओ रणजीत सिंह ने कहा कि पुलिस लगातार रेड करती है, तस्करों को पकड़ती है और अमन को भी नशा छोड़ने की दवा दिलाई गई थी। उन्होंने पिता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कभी मुकेश मित्तल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की।

वीडियो में बीजेपी नेता भवानी सिंह भी दिखाई दिए, जिन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश मित्तल ने प्रशासन और सरकार पर तीखा रोष जताते हुए नशा बिकने से युवाओं की मौत की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन पर ठहराई।

बिना पर्ची की नहीं मिलेगी दवाई वहीं शुक्रवार को उप पुलिस अधीक्षक संजय बिश्नोई ने शहर थाना परिसर में सभी मेडिकल स्टोर मालिकों की बैठक बुलाकर उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना डाक्टर की पर्ची किसी को भी दवाई नहीं दी जाएगी।