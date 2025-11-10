Language
    फतेहाबाद में अवैध हथियार सहित आरोपी काबू, दर्ज हैं 10 मामले

    By Vinod Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:56 PM (IST)

    रतिया में सीआईए टीम ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत एक आदतन अपराधी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी जगसीर सिंह उर्फ पोपली के खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास, डकैती और एनडीपीएस सहित 10 मामले दर्ज हैं। पुलिस हथियार के स्रोत और उपयोग के उद्देश्य की जांच कर रही है।

    फतेहाबाद में अवैध हथियार सहित आरोपी काबू। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, रतिया। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत सीआईए रतिया टीम ने एक आदतन अपराधी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी एएसआई रिछपाल सिंह ने बताया कि पुलिस टीम गश्त के दौरान गांव सुखमनपुर वाटर वर्क्स के पास पहुंची, जहां एक संदिग्ध युवक को रोककर उसकी तलाशी ली गई।

    तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक पिस्तौल 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपित की पहचान जगसीर सिंह उर्फ पोपली गांव सुखमनपुर रतिया के रूप में हुई।

    पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, अवैध हथियार, डकैती, मारपीट और एनडीपीएस सहित 10 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उक्त हथियार आरोपित ने कहां से हासिल किया और इसका उपयोग किस उद्देश्य से करने वाला था।