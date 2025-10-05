फतेहाबाद में युवक को जान से मारने की दी धमकी, दो युवकों पर केस दर्ज

रतिया में गुरप्रीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि सुखी खोखर और सोनी नामक दो युवकों ने फतेहाबाद रोड पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते उन्हें धमकी दी गई। पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही है।

संवाद सूत्र, रतिया। शहर थाना पुलिस ने कथित जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह शिकायत गुरप्रीत सिंह निवासी मिराना, हाल निवासी एम्पलाइज कॉलोनी रतिया ने दर्ज कराई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि बीती रात वह फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल के पास अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था और गाड़ी की फाग लाइट जगा रखी थी। इसी दौरान दूसरी गाड़ी में सवार सुखी खोखर व सोनी निवासी रतिया ने उसके साथ कथित रूप से गाली-गलौच की और उसका गला पकड़ लिया।

गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दोनों युवकों ने किसी पुरानी रंजिश के चलते यह कार्रवाई की, लेकिन जाते समय उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को गाड़ी का नंबर उपलब्ध कराया। पुलिस ने गाड़ी नंबर ट्रेस कर दोनों नामित युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।