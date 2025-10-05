Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहाबाद में युवक को जान से मारने की दी धमकी, दो युवकों पर केस दर्ज

    By Vishnu kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    रतिया में गुरप्रीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि सुखी खोखर और सोनी नामक दो युवकों ने फतेहाबाद रोड पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते उन्हें धमकी दी गई। पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जान से मारने की धमकी देने पर 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, रतिया। शहर थाना पुलिस ने कथित जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह शिकायत गुरप्रीत सिंह निवासी मिराना, हाल निवासी एम्पलाइज कॉलोनी रतिया ने दर्ज कराई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि बीती रात वह फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल के पास अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था और गाड़ी की फाग लाइट जगा रखी थी। इसी दौरान दूसरी गाड़ी में सवार सुखी खोखर व सोनी निवासी रतिया ने उसके साथ कथित रूप से गाली-गलौच की और उसका गला पकड़ लिया।

    गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दोनों युवकों ने किसी पुरानी रंजिश के चलते यह कार्रवाई की, लेकिन जाते समय उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को गाड़ी का नंबर उपलब्ध कराया। पुलिस ने गाड़ी नंबर ट्रेस कर दोनों नामित युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    थाना अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही दोषियों को पकड़ने के लिए अभियान तेज किया जाएगा। इस मामले में शहर थाना ने कहा कि आरोपित युवक जल्द ही गिरफ्त में आ सकते हैं और पुलिस लगातार इलाके में गश्त बढ़ा रही है।