हरियाणा की अनोखी शादी... फेरों के बाद दूल्हे ने कर दी ऐसी मांग कि लोग बोले- 'वाह! दामाद हो तो ऐसा'

संवाद सूत्र, रतिया। उपमंडल में दहेज प्रथा के खिलाफ एक अनोखी मिसाल पेश की गई। यहां एक विवाह ऐसा हुआ जिसमें दहेज के बजाय पर्यावरण संरक्षण और सादगी का संदेश दिया गया। रतिया के एमिनेंट पर्सन, सीएम विंडो व भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य तथा धानक समाज उत्थान सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील इन्दौरा ने अपनी बेटी अंजना रानी का विवाह यमुनानगर निवासी कमल सिंह खटक, पुत्र ईश्वर सिंह खटक के साथ संपन्न कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब दहेज की बात आई तो लड़के पक्ष ने कहा कि हमें दहेज में सिर्फ एक रुपया और पांच पेड़-पौधे चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक यह परंपरा निभाई नहीं जाएगी, शादी नहीं होगी। इसके बाद दोनों परिवारों ने मिलकर पीपल, बरगद, नीम, अमरूद और अंजीर के पौधों को दहेज के प्रतीक रूप में ग्रहण किया।