हरियाणा की अनोखी शादी... फेरों के बाद दूल्हे ने कर दी ऐसी मांग कि लोग बोले- 'वाह! दामाद हो तो ऐसा'
रतिया में एक अनोखी शादी हुई जिसमें दहेज के बदले पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सुनील इन्दौरा की बेटी अंजना रानी का विवाह कमल सिंह खटक से हुआ, जिन्होंने दहेज में सिर्फ एक रुपया और पांच पौधे मांगे। दोनों परिवारों ने पीपल, बरगद, नीम, अमरूद और अंजीर के पौधे स्वीकार किए। सुनील इन्दौरा ने कहा कि समाज को दहेज प्रथा जैसी रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त कराने के लिए ऐसे उदाहरण जरूरी हैं।
संवाद सूत्र, रतिया। उपमंडल में दहेज प्रथा के खिलाफ एक अनोखी मिसाल पेश की गई। यहां एक विवाह ऐसा हुआ जिसमें दहेज के बजाय पर्यावरण संरक्षण और सादगी का संदेश दिया गया।
रतिया के एमिनेंट पर्सन, सीएम विंडो व भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य तथा धानक समाज उत्थान सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील इन्दौरा ने अपनी बेटी अंजना रानी का विवाह यमुनानगर निवासी कमल सिंह खटक, पुत्र ईश्वर सिंह खटक के साथ संपन्न कराया।
जब दहेज की बात आई तो लड़के पक्ष ने कहा कि हमें दहेज में सिर्फ एक रुपया और पांच पेड़-पौधे चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक यह परंपरा निभाई नहीं जाएगी, शादी नहीं होगी। इसके बाद दोनों परिवारों ने मिलकर पीपल, बरगद, नीम, अमरूद और अंजीर के पौधों को दहेज के प्रतीक रूप में ग्रहण किया।
कमल सिंह खटक एमटेक डिग्रीधारक हैं और हनीवेल कंपनी में इंजीनियर हैं, जबकि अंजना रानी एमसीए हैं। शादी रतिया में सादगीपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें कन्यादान मात्र एक रुपया और पांच पौधों के साथ किया गया। सुनील इन्दौरा ने कहा कि समाज को रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त कराने के लिए ऐसे उदाहरण जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक लड़के वाले दहेज लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक दहेज प्रथा खत्म नहीं होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।