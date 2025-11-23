फतेहाबाद में सड़क किनारे खड़ी इनोवा कार में अचानक लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

संवाद सूत्र, कुलां। कुलां में भूना रोड पर रविवार शाम एक बड़ी घटना उस समय हुई, जब सड़क किनारे खड़ी एक इनोवा कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कार अंदर से पूरी तरह जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कार में बैठे चालक ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंजाब के लुधियाना जिले के मुल्लापुर दाखा निवासी सतपाल सिंह रविवार को अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कुलां में रिश्तेदारी में आया हुआ था। शाम करीब साढ़े तीन बजे सभी लोग कार में सवार होकर आगे रिश्तेदारों के पास जाने वाले थे। रास्ते में कुलां स्थित भूना रोड पर पेट्रोल पंप के पास गाड़ी खड़ी कर दी गई, जहां परिवार की महिलाएं बाजार में खरीदारी करने चली गईं। इस दौरान चालक सतपाल कार में ही बैठा था।

चालक के अनुसार, कार के इंजन में अचानक ज्यादा गर्मी महसूस हुई और तुरंत बाद धुआं उठता दिखा। उसने फ़ौरन बाहर निकलकर दूरी बना ली। कुछ ही पलों में कार से आग की लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई। घटना से आसपास अफरा-तफरी मच गई।