हरियाणा में नौकरी दिलवाने के नाम पर 5 लाख की ठगी, पुलिस ने आरोपी को जींद से किया काबू
टोहाना शहर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये की ठगी करने के आरोपित राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। डांगरा निवासी सुनीता देवी की शिकायत प ...और पढ़ें
संवाद सहयेागी, टोहाना। शहर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये की ठगी करने के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। थाना शहर प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि डांगरा निवासी सुनीता देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के अनुसार, जींद जिले के नरवाना के पिपलथा निवासी राजेश कुमार ने उनके बेटों को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर पांच लाख रुपये अलग-अलग तारीखों पर नकद और गूगल-पे के माध्यम से प्राप्त किए। पैसे लेने के बाद आरोपित टालमटोल करने लगा और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया।
जब सुनीता देवी ने रुपये वापस मांगने की कोशिश की, तो आरोपित ने उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दीं। इस शिकायत के आधार पर करीब एक साल पहले थाना शहर में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए विशेष कार्रवाई करते हुए राजेश कुमार को काबू कर लिया।
