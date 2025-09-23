Language
    फतेहाबाद में शादी का झांसा देकर 70 हजार की ठगी, तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार

    By Vinod Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:51 PM (IST)

    रतिया पुलिस ने चांदपुरा के दर्शन सिंह उर्फ ​​पोला को 70 हजार रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। पीड़िता कृष्णा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शादी के नाम पर आरोपियों ने उससे पैसे ठगे। आरोपियों ने 40 हजार खाते में और 20 हजार नकद लिए थे लेकिन लड़की दिखाने के बाद फरार हो गए। पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

    शादी का झांसा देकर 70 हजार की ठगी, तीसरा आरोपित भी गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, रतिया। रतिया पुलिस टीम ने धोखाधड़ी मामले में आरोपित चांदपुरा निवासी दर्शन सिंह उर्फ पोला को गिरफ्तार किया है।

    थाना शहर रतिया प्रभारी उपनिरीक्षक रणजीत सिंह ने बताया कि पीड़िता कृष्णा पत्नी राजेन्द्र सिंह निवासी डाया, जिला हिसार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बेटे सुनील की शादी कराने के नाम पर कुछ व्यक्तियों ने उससे 70 हजार ठग लिए।

    आरोपित जितेन्द्र निवासी झुल्ली, दर्शन सिंह उर्फ पोला निवासी चांदपुरा, मलकीत सिंह निवासी बादलगढ़, जसपाल कौर उर्फ रेलन निवासी पिलसिया हाल रतिया और एक अन्य महिला व लड़की ने मिलकर यह ठगी की।

    पीड़िता ने बताया कि आरोपितों ने 40 हजार खाते में डलवाए, 20 हजार नकद लिए और बाकी 10 हजार शादी के बाद देने की शर्त रखी। लेकिन लड़की दिखाने के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए और पैसे भी वापस नहीं किए। पुलिस इस मामले में पहले ही दो आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।