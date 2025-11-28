150 पुलिसकर्मी, हाथों में हथकड़ी... पिता की तेरहवीं में ऐसे पहुंचा गैंगस्टर जैकी; मिलने के लिए तड़पती रह गई पत्नी

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। गैंगस्टर जसबीर उर्फ जैकी को वीरवार सुबह उसके मृतक पिता कृष्ण की तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए कड़ी सुरक्षा में सोनीपत जिला जेल से फतेहाबाद के टिब्बी गांव लाया गया। पुलिस की विशेष अनुमति पर आरोपित को केवल एक घंटे तक स्वजन से मिलने की इजाजत दी गई। इस दौरान गांव में करीब 150 से अधिक पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह 10 बजे जसबीर को सोनीपत पुलिस दल ने वैन में गांव पहुंचाया। पुलिस वाहन के रुकते ही अधिकारियों ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया। जसबीर हथकड़ी में ही रहा और केवल अपनी मां अंगूरी देवी, पत्नी तथा निकट संबंधियों से ही मुलाकात की अनुमति दी गई। मुलाकात के बाद जब पुलिस उसे वापस ले जाने लगी तो उसकी पत्नी रोते हुए पुलिस वैन के पीछे-पीछे भागी।

वह कुछ देर तक वाहन के पास खड़ी होकर रोती रही, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। गांव के लोगों के अनुसार जसबीर को परिवार ने पहले ही घर से बेदखल कर रखा है। सुरक्षा की दृष्टि से भूना थाना प्रभारी ओमप्रकाश के नेतृत्व में पुलिस भी पूरे समय गांव में तैनात रही। पुलिस ने जसबीर को किसी अन्य ग्रामीण से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी।

जसबीर हिमांशु गैंग से 2017 में जुड़ा जसबीर का आपराधिक सफर 2017 में हिमांशु गैंग से जुड़ने के बाद तेज हुआ। बारहवीं के बाद उसने कालेज में दाखिला लिया और फिर गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने चला गया। इसी दौरान वह झगड़ा और आपराधिक वारदातों में शामिल होने लगा। गुरुग्राम व दिल्ली में मारपीट के कई मामलों में उसकी पहली गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद परिवार ने उससे नाता तोड़ दिया।