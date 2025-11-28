Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    150 पुलिसकर्मी, हाथों में हथकड़ी... पिता की तेरहवीं में ऐसे पहुंचा गैंगस्टर जैकी; मिलने के लिए तड़पती रह गई पत्नी

    By Nitish Kumar Kushwaha Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:42 PM (IST)

    गैंगस्टर जसबीर उर्फ जैकी को पिता की तेरहवीं में शामिल होने के लिए पुलिस सुरक्षा में सोनीपत जेल से फतेहाबाद लाया गया। उसे केवल एक घंटे के लिए परिवार से मिलने की अनुमति मिली, इस दौरान 150 पुलिसकर्मी तैनात रहे। पत्नी के व्याकुल दृश्य ने सबको भावुक कर दिया। जसबीर 2017 में अपराध की दुनिया में उतरा और कई मामलों में वांछित है, फिलहाल वह सोनीपत जेल में बंद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फतेहाबाद में पिता की तेरहवीं पर हथकड़ी में पहुंचा गैंगस्टर जैकी।

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। गैंगस्टर जसबीर उर्फ जैकी को वीरवार सुबह उसके मृतक पिता कृष्ण की तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए कड़ी सुरक्षा में सोनीपत जिला जेल से फतेहाबाद के टिब्बी गांव लाया गया। पुलिस की विशेष अनुमति पर आरोपित को केवल एक घंटे तक स्वजन से मिलने की इजाजत दी गई। इस दौरान गांव में करीब 150 से अधिक पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह 10 बजे जसबीर को सोनीपत पुलिस दल ने वैन में गांव पहुंचाया। पुलिस वाहन के रुकते ही अधिकारियों ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया। जसबीर हथकड़ी में ही रहा और केवल अपनी मां अंगूरी देवी, पत्नी तथा निकट संबंधियों से ही मुलाकात की अनुमति दी गई। मुलाकात के बाद जब पुलिस उसे वापस ले जाने लगी तो उसकी पत्नी रोते हुए पुलिस वैन के पीछे-पीछे भागी।

    WhatsApp Image 2025-11-28 at 3.29.59 PM

    वह कुछ देर तक वाहन के पास खड़ी होकर रोती रही, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। गांव के लोगों के अनुसार जसबीर को परिवार ने पहले ही घर से बेदखल कर रखा है। सुरक्षा की दृष्टि से भूना थाना प्रभारी ओमप्रकाश के नेतृत्व में पुलिस भी पूरे समय गांव में तैनात रही। पुलिस ने जसबीर को किसी अन्य ग्रामीण से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी।

    जसबीर हिमांशु गैंग से 2017 में जुड़ा

    जसबीर का आपराधिक सफर 2017 में हिमांशु गैंग से जुड़ने के बाद तेज हुआ। बारहवीं के बाद उसने कालेज में दाखिला लिया और फिर गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने चला गया। इसी दौरान वह झगड़ा और आपराधिक वारदातों में शामिल होने लगा। गुरुग्राम व दिल्ली में मारपीट के कई मामलों में उसकी पहली गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद परिवार ने उससे नाता तोड़ दिया।

    WhatsApp Image 2025-11-28 at 3.30.09 PM

    आरोप है कि जसबीर रोहतक के किलोई गांव में एक बारात के दौरान फायरिंग करने और एक फाइनेंसर की हत्या के मामले में भी वांछित रहा है। इसी मामले की जांच के दौरान 9 दिसंबर 2024 को रोहतक पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें उसे गोली भी लगी थी। वर्तमान में वह सोनीपत जेल में बंद है और विभिन्न जिलों में कई गंभीर मामलों में नामजद है।