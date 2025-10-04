खत्म हुआ इंतजार! हरियाणा में 15 जेबीटी शिक्षकों का प्रमोशन, 9 अक्टूबर को काउंसलिंग के बाद आवंटित होंगे नये स्कूल

फतेहाबाद में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रयासों से शिक्षा विभाग ने 15 जेबीटी शिक्षकों को मुख्य शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। 2019 के बाद यह पहली पदोन्नति सूची है। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने और लगातार पैरवी करने के बाद शिक्षकों को यह तोहफा मिला है। पदोन्नत शिक्षकों को जल्द ही काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल आवंटित किए जाएंगे।

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। लंबे समय से लटकी हुई जेबीटी शिक्षकों की प्रमोशन की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के निरंतर प्रयासों से शिक्षा विभाग ने 15 शिक्षकों को मुख्यशिक्षक पद पर पदोन्नत करने की सूची जारी कर दी है।

बता दें कि पिछली पदोन्नति सूची वर्ष 2019 में जारी हुई थी, जिसके बाद से ही शिक्षक पदोन्नति की राह देख रहे थे। संघ के राज्य चेयरमैन एवं पूर्व मुख्यशिक्षक देवेंद्र सिंह दहिया और पूर्व जिला प्रधान विकास टुटेजा के प्रयासों से यह सूची जारी हो सकी। संघ ने लगातार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, विभागीय वार्ताओं में मुद्दा उठाया और हर स्तर पर पैरवी की। इसी का नतीजा है कि शिक्षकों को आखिरकार उनका अधिकार मिल पाया।

जिला शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई ने बताया कि राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ लगातार इस दिशा में सक्रिय था और विभागीय सहयोग व समन्वय से ही पदोन्नति प्रक्रिया संभव हो पाई। पदोन्नत शिक्षकों ने संघ के साथ-साथ जिला शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के समस्त स्टाफ का आभार जताया।

राज्य कानूनी सलाहकार दलीप बिश्नोई, जिला प्रधान योगेन्द्र वर्मा, जिला महासचिव अनूप गोरा, जिला कोषाध्यक्ष पवन चमरखेड़ा, वरिष्ठ उपप्रधान भजन कंबोज, उपप्रधान राकेश मदान और संरक्षक सुरेन्द्र नैन ने भी विभाग का आभार व्यक्त करते हुए इसे संगठन की बड़ी उपलब्धि बताया।

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद के अनुसार, पदोन्नत शिक्षकों को 9 अक्टूबर को काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद वे नई जिम्मेदारी संभालेंगे। संघ पदाधिकारियों ने इसे संगठन की एकजुटता और शिक्षकों के संघर्ष का परिणाम बताया। साथ ही सभी पदोन्नत शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाकर शिक्षा स्तर को और ऊंचाई पर ले जाएंगे।

150 विद्यार्थियों वाले स्कूल में नियुक्त होता है हेड टीचर जिस स्कूल में 150 या इससे अधिक विद्यार्थी होते हैं, वहीं पर हेड टीचर की नियुक्ति की जाती है। हालांकि, अभी भी कई स्कूलों में हेड टीचर के पद खाली हैं। साल 2019 से जेबीटी शिक्षक अपनी पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली से पहले उन्हें प्रमोशन का तोहफा दिया गया है।