यमुना में बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए सरकार ने मांगी रिपोर्ट, 13 हजार एकड़ भूमि की फसलें हुई थीं बर्बाद

सरकार की बाढ़ से प्रभावित किसानों को उनके फसल व अन्य सामान के नुकसान का मुआवजा देना नहीं चाहती। यही कारण है जो राजस्व विभाग से इस रिपोर्ट को दुरुस्त करके मांगा है। 2023 में आई बाढ के समय तो अब से भी अधिक नुकसान था। तभी सरकार ने फरीदाबाद को नुकसान का एक रुपए मुआवजा के रूप में नहीं दिया। - राकेश त्यागी

सरकार किसानों की आर्थिक रूप से कभी भी मदद नहीं करना चाहती। 2023 में राजस्व विभाग ने जिले के किसी की भी किसान का नुकसान 24 प्रतिशत से ज्यादा नहीं दिखाया था। 25 प्रतिशत नुकसान का सरकार कोई मुआवजा नहीं देती है। यही कारण था कि जिले को एक रुपए भी आर्थिक मुआवजा नहीं मिला। - इंद्रजीत नंबरदार

सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट दोबारा मांगी है। यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसी भी दिन बाढ़ राहत का मुआवजा जारी कर सकते हैं। अब लंबे किसानों को इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। - मयंक भारद्वाज, एसडीएम