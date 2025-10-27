Language
    शादी में रोड़ा बन रहा था प्रेमी, महिला ने मंगेतर संग मिलकर कर दी हत्या; फिर शव को नाले में फेंका

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:05 PM (IST)

    फरीदाबाद में एक युवती ने अपने मंगेतर और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी, क्योंकि वह उसकी शादी में बाधा बन रहा था। उन्होंने शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने युवती और उसके मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक, चंदर, एक बीमा एजेंट था और युवती के साथ संबंध में था, लेकिन सगाई के बाद वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था।

    युवती ने मंगेतर संग मिलकर की प्रेमी की हत्या।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शादी में रोड़ा बने प्रेमी को युवती ने अपने मंगेतर और उसके साथियों के हाथ मरवा दिया। उस दौरान युवती भी मौके पर ही थी। सभी ने मिलकर उसके शव को नाले में फेंक दिया था। मृतक बीमा एजेंट था। उसका शव रविवार को पुलिस ने ऐतमादपुर के पास नाले से बरामद किया था। क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने इस मामले में युवती व उसके मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मंगेतर का सगा भाई व उसका एक साथी और हैं जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 26 अक्टूबर की सुबह थाना पल्ला पुलिस ने सूचना मिलने पर ऐतमादपुर पुल के पास नाले में शव बरामद कर बीके अस्पताल की मोरचरी में रखवा दिया था। मौके पर मोटरसाइकिल भी खड़ी मिली। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। मृतक के सिर में चोट लगी हुई थी व गले पर रस्सी के निशान थे। मोटरसाइकिल के नंबर की जांच पर मृतक की पहचान चंदर के रूप में हुई। वह ईस्ट विनोद नगर कल्याणपुरी दिल्ली का रहने वाला था।

    पुलिस ने उसके स्वजन को सूचित किया। मृतक के भाई मदन गोपाल ने आकर शव की शिनाख्त की। उधर इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दिल्ली के मीठापुर निवासी लक्ष्मी व दिल्ली के बुराडी के संतोष नगर निवासी केशव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि मृतक चंदर की आरोपित युवती से चार-पांच साल से जानकारी थी। कुछ समय पहले युवती की सगाई बुराडी निवासी केशव के साथ तय हो गई थी, जिस पर चंदर नाखुश था।

    वह युवती को केशव से शादी न करने के लिए ब्लैकमेल करने लगा था। महिला ने यह बात मंगेतर केशव को बताई। दोनों ने चंदर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। युवती ने 25 अक्टूबर को चंदर को किसी बहाने से मीठापुर में बुलाया और दोनों मोटरसाइकिल से एतमादपुर की तरफ एक सुनसान जगह पर आ गए। जहां पर केशव, उसका भाई व एक अन्य पहले से ही मौजूद थे।

    इन्होंने रस्सी से गला दबाकर व सिर में ईंट से चोट मारकर चंदर की हत्या कर दी। साक्ष्य नष्ट करने के लिए शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस आरोपितों को मंगलवार को अदालत में पेश करेगी। रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की जाएगी।