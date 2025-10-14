Language
    31 अक्टूबर से शुरू होगी विकसित भारत पदयात्रा, अभियान का डिजिटल शुभारंभ खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने किया

    By Deepak Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:49 AM (IST)

    युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 'माई भारत' के माध्यम से विकसित भारत पदयात्रा का आयोजन कर रहा है। फरीदाबाद में यह 31 अक्टूबर से शुरू होगी। खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि पहले चरण में 8-10 किमी की पदयात्राएं होंगी और दूसरे चरण में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उन्होंने युवाओं से पोर्टल पर पंजीकरण कराकर राष्ट्रीय निर्माण में भाग लेने की अपील की।

    माई भारत के माध्यम से विकास भारत पदयात्रा का अयोजन।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से माई भारत के माध्यम से विकास भारत पदयात्रा का अयोजन किया जा रहा है। जिले में 31 अक्टूबर से विकसित भारत पदयात्रा शुरू होगी। खेल मंत्री गौरव गौतम ने सेक्टर-16 स्थित मैगपाई टूरिज्म परिसर में आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी।

    गौरव गौतम ने कहा कि अभियान का डिजिटल शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डा. मनसुख मांडविया द्वारा पोर्टल पर किया गया हैं। पदयात्रा का पहला चरण 31 से 25 नवंबर तक चलेगा। जिसके तहत जिले में आठ से 10 किलाेमीटर लंबी पदयात्राएं आयोजित की जाएगी। वहीं इस दौरान स्थानीय कालेजों और स्कूलों में निबंध, वाद-विवाद, नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठी, स्वदेशी मेला और जागरुकता रैली होगी।

    कार्यक्रम का दूसरा चरण 26 नवंबर से लेकर छह दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सभी पंजीकरण माई भारत पोर्टल पर किए जा रहे हैं। युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि वह इस अभियान में भाग लेकर राष्ट्रीय निर्माण की प्रेरणादायी यात्रा का हिस्सा बने। इस दौरान जिला युवा अधिकारी प्रियंका मलिक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।