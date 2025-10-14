31 अक्टूबर से शुरू होगी विकसित भारत पदयात्रा, अभियान का डिजिटल शुभारंभ खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने किया

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से माई भारत के माध्यम से विकास भारत पदयात्रा का अयोजन किया जा रहा है। जिले में 31 अक्टूबर से विकसित भारत पदयात्रा शुरू होगी। खेल मंत्री गौरव गौतम ने सेक्टर-16 स्थित मैगपाई टूरिज्म परिसर में आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी।

गौरव गौतम ने कहा कि अभियान का डिजिटल शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डा. मनसुख मांडविया द्वारा पोर्टल पर किया गया हैं। पदयात्रा का पहला चरण 31 से 25 नवंबर तक चलेगा। जिसके तहत जिले में आठ से 10 किलाेमीटर लंबी पदयात्राएं आयोजित की जाएगी। वहीं इस दौरान स्थानीय कालेजों और स्कूलों में निबंध, वाद-विवाद, नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठी, स्वदेशी मेला और जागरुकता रैली होगी।