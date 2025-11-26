Language
    बिना फिटनेस, रिफ्लेक्टर और लाइट भी नहीं, फरीदाबाद की सड़कों पर दौड़ रही हैं मौत की गाड़ियां!

    By Parveen Kaushik Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    प्रशासन सुरक्षित यातायात के दावे करता है, लेकिन कार्रवाई कम होती है। जिले में दो लाख से ज़्यादा कमर्शियल गाड़ियां हैं, जिनमें कई अनफिट हैं। कोहरे में बिना रिफ्लेक्टर वाली गाड़ियां और भी खतरनाक होती हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हर महीने चालान काटती है, पर स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। 

    सड़क पर ओवरलोड होकर जाता हुआ वाहन। जागरण


    प्रवीण कौशिक, फरीदाबाद। प्रशासन सुरक्षित ट्रैफिक के कई दावे करता है, लेकिन असलियत यह है कि इस पर बहुत कम एक्शन लिया जा रहा है। मीटिंग में अक्सर सड़क हादसों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई जाती है। थोड़ी सी कार्रवाई भी मददगार हो सकती है। दैनिक जागरण सुरक्षित ट्रैफिक को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कैंपेन चलाता रहा है।

    एक बार फिर, इन व्यस्त सड़कों पर कंस्ट्रक्शन, सुविधाओं और सेफ्टी का रिव्यू करने के कैंपेन की इस छठी किस्त में, हम इस बात पर रोशनी डाल रहे हैं कि कैसे गाड़ियां फिटनेस स्टैंडर्ड को तोड़ रही हैं। इससे दूसरे ड्राइवरों की जान खतरे में पड़ रही है। याद रहे, हर साल सड़क हादसों में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, जबकि 400 से ज़्यादा घायल होते हैं।

    दो लाख से ज्यादा कमर्शियल गाड़ियां

    जिले में दो लाख से ज़्यादा कमर्शियल गाड़ियां हैं। इनमें ट्रक, ट्रेलर, ट्रैक्टर, ऑटो, पिकअप ट्रक और दूसरे शामिल हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) इन सभी गाड़ियों की फिटनेस वेरिफाई करती है। लेकिन, ऑटो और ट्रैक्टर मालिक इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। इन ड्राइवरों के नियमों को तोड़ने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। अधिकारी इंस्पेक्शन के दौरान चालान काटने का दावा करते हैं, लेकिन नतीजे साफ नहीं दिखते। इसलिए, फिटनेस स्टैंडर्ड्स की कमी के बावजूद ये गाड़ियां सड़कों पर चलती रहती हैं।

    बिना रिफ्लेक्टर, बिना लाइट के, कोहरे में खतरा

    जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती है, कोहरा भी आने वाला है। बिना रिफ्लेक्टर और लाइट वाली गाड़ियां कोहरे में और भी खतरनाक होती हैं। ये गाड़ियां दूर से दिखाई नहीं देतीं। पास आने पर ही दिखती हैं, जिससे उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसी गाड़ियां एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मथुरा हाईवे पर जानलेवा हो सकती हैं।

    कोहरे में यहां सबसे अधिक खतरा

    • दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे
    • दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे
    • फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड
    • बल्लभगढ़-सोहना रोड
    • मोहना रोड
    • खेड़ीपुल-मंझावली रोड
    • फरीदाबाद-तिगांव रोड
    • अरुआ-छांसा-मोहना रोड
    • फतेहपुर बिल्लोच रोड

    हर महीने 90 लाख रुपये के चालान

    रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों का दावा है कि बिना फिटनेस, ओवरलोडिंग और बिना टैक्स वाली गाड़ियों के बड़ी संख्या में चालान काटे जा रहे हैं। हर महीने करीब 300 गाड़ियों के चालान काटे जाते हैं, जिनकी रकम करीब 90 लाख रुपये है।

    रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग एक फॉर्मेलिटी

    रोड एक्सीडेंट से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन हर महीने रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग करता है। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को इसकी अध्यक्षता करनी होती है, लेकिन वह अक्सर गैरहाजिर रहते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, और संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद रहते हैं। करीब दो से ढाई घंटे तक खूब माथापच्ची होती है, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए सड़क हादसे कम नहीं हो रहे हैं।

    • जिले में 40,000 ऑटो हैं
    • ट्रांसपोर्टरों के पास 80,000 कमर्शियल गाड़ियां हैं
    • 80,000 से ज़्यादा दूसरी तरह की गाड़ियां हैं
    • रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हर महीने 90 लाख रुपये के चालान काट रही है

    ऐसी गाड़ियां सड़कों पर न चलें, यह पक्का करना प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। ऐसी गाड़ियों को ज़ब्त कर लेना चाहिए ताकि मालिक उन्हें दोबारा न चलाएं। ऐसी गाड़ियां दूसरे ड्राइवरों के लिए खतरा बनती हैं।

    - सुरेंद्र सिंह, ग्रेटर फरीदाबाद

    हम कितनी भी सावधानी से गाड़ी चलाएं, अगर दूसरे नहीं चलाएंगे तो खतरा बना रहेगा। इसलिए, पुरानी और नियमों का पालन न करने वाली गाड़ियों को सड़कों पर नहीं चलने देना चाहिए। - सुमेर खत्री

    हमारी टीमें चेकिंग के लिए रात भर सड़कों पर रहती हैं। ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसी गाड़ियों से एक्सीडेंट का खतरा रहता है। दूसरे नियमों का पालन न करने पर चालान भी काटे जा रहे हैं।

    - मुनीश सहगल, सेक्रेटरी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी

    नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों का रेगुलर चालान किया जाता है। अक्सर गाड़ियां जब्त भी कर ली जाती हैं।

    - अनोज कुमार, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन इंचार्ज