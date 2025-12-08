Language
    फरीदाबाद में रेलवे ट्रैक पार करते समय दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से युवक का सिर धड़ से हुआ अलग

    By Deepak Pandey Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    फरीदाबाद में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। इस दर्दनाक हादसे में युवक का सिर धड़ से अलग हो गया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मेवला महाराजपुर अंडरपास के ऊपर रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। जिससे उसका सिर और धड़ दोनों अलग-अलग हो गए। मृतक का शरीर अंडरपास के अंदर गिर गया जिससे ट्रैफिक बंद हो गया और अफरा तफरी मच गई।

    सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस और जीआरपी मौके पर पहु़ंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

    रफ्तार अधिक होने से धड़ से अलग हुआ सिर 

    जानकारी के अनुसार नई दिल्ली से चलकर पलवल जाने वाली शटल फरीदाबाद स्टेशन की ओर जा रही थी। इसी दौरान मेवला महाराजपुर अंडरपास के ऊपर से एक युवक रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। जीआरपी के जांच अधिकारी हीरालाल ने बताया कि ट्रेन की रफ्तार अधिक होने के कारण युवक का सिर और धड़ अलग-अलग हो गए थे।

    धड़ तो रेलवे ट्रैक पर ही पड़ा मिला जबकि ट्रेन के झटके से पूरा शरीर अंडरपास के नीचे सड़क पर आ गिरा। इससे अंडरपास से निकलने वाला ट्रैफिक बंद हो गया। किसी ने डायल 112 पर पुलिस को सूचित किया।

    पुलिस ने शुरू कराया ट्रैफिक 

    मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंडरपास से ट्रैफिक शुरू करवाया। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के शरीर पर काली जाकेट और ग्रे कलर की कमीज थी। शव को पहचान के लिए जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है।