पहले आधे घंटे तक बाहर बिठाए रखा, फिर बरसाए डंडे... अनुशासन और पढ़ाई के नाम पर टीचर ने दिखाई दरिंदगी!

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। स्कूल बंक करने पर विद्यार्थियों की पिटाई मामले में आरोपित अध्यापक नरेंद्र राठी पर एफआइआर दर्ज कर सारण थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। अब अध्यापक को चालान के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में स्कूल में अन्य विद्यार्थियों से भी पूछताछ की गई। पुलिस अध्यापक का पुराना रिकार्ड खंगाल रही है। पूर्व स्कूल में भी पूछताछ की जा सकती है।



मंगलवार को सराय स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल के कक्षा नौंवी के विद्यार्थियों को डंडों से पीटा था। दोनों विद्यार्थी सोमवार को स्कूल से बिना बताए घर चले गए थे, इससे खफा अध्यापक ने विद्यार्थियों के तलवों पर अधाधुंध डंडे बरसाए। इसका वीडियो कक्षा के ही एक अन्य विद्यार्थी ने छिपाकर रिकार्ड कर लिया था।

बुधवार सुबह वीडियो प्रसारित होने के बाद सारण थाना पुलिस हरकत में आई। ड्रेस से स्कूल की पहचान की गई। पुलिस ने अध्यापक और अभिभावकों से पूछताछ की। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा विद्यार्थियों के बयान किए गए। बृहस्पतिवार को भी पुलिस स्कूल में ही रही। अध्यापकों तथा अन्य विद्यार्थियों से पूछताछ की जा रही है।

पहले आधे घंटे तक बाहर बिठाए रखा, फिर बरसाए डंडे विद्यार्थियों के अनुसार मंगलवार को आम दिनों की ही तरह स्कूल गए थे। तीसरा पीरियड गणित के अध्यापक का होता है। उन्होंने कक्षा में प्रवेश करते ही यह कहकर बाहर भेज दिया कि तुम दोनों को पढ़ना ही नहीं है बाहर बैठो। आधे घंटे तक ठंड में दोनों बाहर ही बैठे रहे। फिर चौथा पीरियड शुरू हो गया, संस्कृत विषय की मैडम की अनुपस्थिति में कक्षा नरेंद्र राठी ने ही ली। दोनों विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर बुलाया। तीन अतिरिक्त विद्यार्थियों को बुलाया और धमकाते हुए कहा कि यदि दोनों के पैर ठीक से नहीं पकड़ोंगे तो पिटाई होगी। बीच में पैर छोड़ने नहीं है। इसके बाद नौवीं (डी सेक्शन ) के विद्यार्थियों के सामने अध्यापक ने दोनों बच्चों पर डंडे बरसाए।

अनुशासन और पढ़ाई के लिए अध्यापक ऐसे ही करते हैं पिटाई विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि अध्यापक अकसर कक्षा में अनुशासन और पढ़ाई के लिए इस तरह से पिटाई करते हैं। अध्यापक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से स्कूल में विद्यार्थियों की पिटाई होगी तो स्कूल आने से डरेंगे। स्वजन के अनुसार स्कूल में बच्चों की पिटाई के दौरान उनके परिवार से कोई भी मौजूद नहीं था। स्वजनों ने आशंका जताते हुए कहा कि अध्यापक को बचाने के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से इस तरह की बातें कही जा रही है। हमें तो पता भी नहीं था कि बच्चों की इस कदर पिटाई हुई है। पता होता तो पहले ही शिकायत दे देते।