Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूरजकुंड मेला परिसर में शार्ट सर्किट से चार हट्स में लगी आग, प्रबंधन ने तत्काल पाया काबू

    By Anil Betab Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:31 PM (IST)

    सूरजकुंड मेला परिसर में रविवार को शार्ट सर्किट से छतीसगढ़ गेट के निचले हिस्से में बनी चार हटस जल गईं। मेला परिसर में चल रहे गुर्जर महोत्सव में आए लोग ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सूरजकुंड मेला परिसर में रविवार को शार्ट सर्किट से छतीसगढ़ गेट के निचले हिस्से में बनी चार हटस जल गईं। घटना का पता चलते ही मेला परिसर में चल रहे गुर्जर महोत्सव में आए लोग छतीसगढ़ गेट के नजदीक पहुंच गए थे, मगर मेला प्रबंधन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वहां व्यवस्था को संभाला और आगे को बुझाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेला परिसर में कई दिनों से हटस बनाने का काम चल रहा है, मगर जहां आग लगी, वहां पहले से काम पूरा हो चुका है। वहां कोई भी श्रमिक नहीं था। इस घटना में बांस, चटाई और बल्ली से बनाई गई हटस पूरी तरह जल गई हैं। अन्य कोई नुकसान नहीं हुआ है। मेला के नोडल अधिकारी से इस बारे में बातचीत करने का प्रयास किया गया, मगर बातचीत नहीं हो पाई।