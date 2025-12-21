फरीदाबाद में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक लगेगा सूरजकुंड मेला, चख सकेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के व्यंजनों का स्वाद

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। Surajkund Mela News: नए वर्ष में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक लगने वाले 39 वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में देश-विदेश के पर्यटक पूर्वोत्तर राज्यों के व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। इस बार मेले में पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम की सांस्कृतिक भागीदारी रहेगी।

मेघालय और उत्तर प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया है। जबकि मिस्र को पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है। ऐसे में दोनों थीम स्टेट के चार फूड स्टॉल होंगे। मेले की तैयारी के चलते फूड कोर्ट परिसर को संवारा जा रहा है। फूड कोर्ट में 100 से अधिक फूड स्टॉल होंगे। मेला परिसर में जगह-जगह सफाई व लिपाई का काम चल रहा है।

मेला परिसर में लिपाई करते हुए कर्मचारी। जागरण फूड कोर्ट की बात करें तो यहां मणिपुरी भोजन में प्रसिद्ध सोयाबीन व अचार वाली मछली उपलब्ध रहेगी। अरुणाचल प्रदेश के व्यंजनों में लोकप्रिय पारंपरिक मीठा नाश्ता मिलेगा। जिसे अक्सर त्योहारों और विशेष अवसरों पर खाया जाता है। चावल के आटे और मसले हुए केले के घोल से बने यह स्वादिष्ट पकौड़े अतिरिक्त स्वाद के लिए गुड़ से मीठे किए जाते हैं। थीम स्टेट मेघालय के प्रमुख व्यंजनों में सूखी मछली और उबली सब्जियों से बनाया जाने वाला एक टेस्टी सूप है। यह सूप मेघालय में बहुत ही प्रसिद्ध है। फूड कोर्ट में मिलेगा।