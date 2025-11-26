31 जनवरी से शुरू होगा 39वां सूरजकुंड मेला, यूपी की संस्कृति-मेघालय की धुन और चलेगा मिस्र का जादू!

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नए साल 2026 में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक होने वाले 39वें सूरजकुंड इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। बुधवार को थीम स्टेट उत्तर प्रदेश टूरिज्म डायरेक्टरेट की एक टीम ने मेला परिसर का दौरा किया। टीम ने मेले के नोडल ऑफिसर हरविंद्र सिंह यादव से तैयारियों पर चर्चा की।

डायरेक्टरेट के ट्रैवल ट्रेड कंसल्टेंट ऋषभ और शिखर ने VIP गेट, मुख्य चौपाल, दिल्ली और छत्तीसगढ़ गेट के आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। मेले के नोडल ऑफिसर हरविंद्र सिंह यादव ने बताया कि VIP गेट के पास उत्तर प्रदेश का पवेलियन बनाया जाएगा। इसके अलावा, एक और थीम स्टेट मेघालय को मुख्य चौपाल के सामने जगह दी जाएगी। दोनों थीम स्टेट के 40-40 स्टॉल होंगे।

हर थीम स्टेट को फूड कोर्ट में दो अलग-अलग स्टॉल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 100 से ज्यादा कलाकार मुख्य चौपाल पर परफॉर्म करेंगे, जिससे क्षेत्रीय माहौल का एहसास होगा। ध्यान दें कि मेघालय को थीम स्टेट और मिस्र को पार्टनर देश के तौर पर पहले ही अनाउंस किया जा चुका है।