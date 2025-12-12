Language
    फरीदाबाद में चौदहवीं मंजिल से कूदकर छात्र ने की आत्महत्या, मोबाइल जब्त कर जांच शुरू

    By Deepak Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:07 AM (IST)

    फरीदाबाद के खेड़ीपुल थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर-75 पाम सोसायटी में एक छात्र ने चौदहवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। प ...और पढ़ें

    सोसायटी की 14वीं मंजिल से कूदकर छात्र ने की आत्महत्या।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। खेड़ीपुल थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर-75 पाम सोसायटी में चौदहवीं मंजिल से छलांग लगाकर छात्र ने आत्महत्या कर ली। हादसे के दौरान घर पर कोई मौजूद नहीं था। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना छात्र के माता पिता को दी। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई।

    पुलिस को छात्र के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने छात्र का माेबाइल जब्त कर लिया है। जिसको जांच के लिए भेजा गया है। फोन का लाक तोड़कर पुलिस जांच करेगी कि कोई उसको परेशान तो नहीं कर रहा था।

    पाम सोसायटी की चौदहवीं मंजिल पर रहने वाले समीर का बेटा एक निजी संस्थान में बीए दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। समीर और उनकी पत्नी दिल्ली के निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। समीर के अनुसार उनका बेटा पढ़ाई में भी काफी अच्छा था। उसको किसी तरह का तनाव भी नहीं था।

    बुधवार रात को साढ़े आठ बजे के करीब सोसायटी में रहने वाले लोगों ने उनको घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी वह घर पहुंचे तो पड़ोसियों ने बताया कि मानव ने बालकनी से कूद गया है। उसको निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वह अपने बेटे को देखने के लिए निजी अस्पताल पहुंचे। जहां डाक्टरों ने मानव को मृत घोषित कर दिया। समीर के अनुसार उनको समझ नहीं आ रहा है कि मानव ने इस तरह का कदम कैसे उठा लिया।

    सुबह भी उनकी मानव से बात हुई थी। उसने किसी भी तरह के तनाव को लेकर जिक्र नहीं किया था। खेड़ीपुल थाना पुलिस के अनुसार मानव के पास किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मानव के फोन की जांच के बाद ही कोई बात सामने आ सकती है। फोन का लॉक तोड़ने के लिए भेजा गया है।