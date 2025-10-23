Language
    दोस्तों के साथ घूमने निकले छात्र पर जानलेवा हमला, अज्ञात युवकों ने चाकू से किए कई वार; पुलिस जांच में जुटी

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 12:22 PM (IST)

    एक छात्र दोस्तों के साथ घूमने निकला था, तभी अज्ञात युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना [स्थान का नाम, यदि उपलब्ध हो] में हुई। छात्र गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है।

    छात्र पर अज्ञात लोगों ने चाकुओं से किया हमला।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ घूमने निकले छात्र को कुछ अज्ञात युवकों ने पहले तो बाइक से गिरा दिया। फिर चाकू से चार से पांच वार किया। जब छात्र बुरी तरह से घायल हो गया था तो उसको मरा हुआ छोड़कर फरार हो गए। छात्र को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    पल्ला की शिव कालोनी में रहने वाले सोनिया ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनका छोटा भाई प्रिंस 11वी कक्षा में पढ़ता है। एक दिन पहले उनका भाई शाम के सात बजे घर से यह कहकर निकला था कि वह दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। लेकिन उनको करीब 10 बजे जानकारी मिली कि प्रिंस के किसी ने चाकू मार दिया है।

    वह एदमातपुर पुल के पास घायल अवस्था में पड़ा है। मौके पर पहुंचे स्वजन ने देखा कि प्रिंस की हालत गंभीर है। पल्ला थाना पुलिस और डायल 112 को जानकारी दी गई। प्रिंस को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। प्रिंस ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ खड़ा था।

    तभी पीछे से चार से पांच युवक आए और पहले उसकी पीठ पर चाकू से वार किया। फिर तीन से चार वार उसकी छाती पर कर दिए। जब दोस्त चिल्लाया तो आसपास के लोग एकत्र हो गए। जिससे आरोपित भाग गए। पल्ला थाना प्रभारी सत्यप्रकाश के अनुसार आसपास लगे सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। आरोपिय की तलाश की जा रही है।