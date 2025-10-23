दोस्तों के साथ घूमने निकले छात्र पर जानलेवा हमला, अज्ञात युवकों ने चाकू से किए कई वार; पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ घूमने निकले छात्र को कुछ अज्ञात युवकों ने पहले तो बाइक से गिरा दिया। फिर चाकू से चार से पांच वार किया। जब छात्र बुरी तरह से घायल हो गया था तो उसको मरा हुआ छोड़कर फरार हो गए। छात्र को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पल्ला की शिव कालोनी में रहने वाले सोनिया ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनका छोटा भाई प्रिंस 11वी कक्षा में पढ़ता है। एक दिन पहले उनका भाई शाम के सात बजे घर से यह कहकर निकला था कि वह दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। लेकिन उनको करीब 10 बजे जानकारी मिली कि प्रिंस के किसी ने चाकू मार दिया है।

वह एदमातपुर पुल के पास घायल अवस्था में पड़ा है। मौके पर पहुंचे स्वजन ने देखा कि प्रिंस की हालत गंभीर है। पल्ला थाना पुलिस और डायल 112 को जानकारी दी गई। प्रिंस को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। प्रिंस ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ खड़ा था।