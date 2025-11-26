खेलो इंडिया का सपना या मौत का इंतजार? फरीदाबाद स्टेडियम की खौफनाक हकीकत आई सामने

दीपक पांडे, फरीदाबाद। रोहतक और बहादुरगढ़ में प्रैक्टिस के दौरान बास्केटबॉल के पोल गिरने से खिलाड़ियों की मौत ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की लापरवाही को उजागर कर दिया है। जिन संसाधनों से खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाने का सपना देखते हैं, वही अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी मौत का कारण बन रहे हैं।

बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के साथ हुई घटना के बाद, दैनिक जागरण ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों की सुरक्षा और उनके मजबूत संसाधनों का जायजा लेने के लिए जांच की। हालांकि, यहां भी हालात खराब निकले। जिले में सिर्फ एक-दो स्पोर्ट्स सुविधाएं नहीं, बल्कि पूरा इनडोर स्टेडियम ही खराब हो रहा है।

स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने HSVP द्वारा बनाए गए 24 करोड़ रुपये के स्टेडियम का रखरखाव नहीं किया, बल्कि उसे बंदरों के भरोसे छोड़ दिया है, जिससे अंदर के संसाधन नष्ट हो रहे हैं। जब भी जिले में कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन होता है, तो जल्दबाजी में उसकी मरम्मत कर दी जाती है।

जिम्नास्टिक के संसाधन पूरी तरह नष्ट 70 जिम्नास्टिक एथलीट इनडोर स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। इनमें से कई नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले चुके हैं। जिम्नास्टिक के प्रैक्टिस मैट पूरी तरह फटे हुए हैं। बैलेंस बीम के हैंडल बंदरों ने पूरी तरह से फाड़ दिए हैं। इस वजह से, एथलीट अक्सर इस पर प्रैक्टिस करते समय फिसल जाते हैं। प्रैक्टिस करते समय कई एथलीट घायल हो चुके हैं।

छह महीने पहले, एक स्टेट लेवल की एथलीट बीम पर बैलेंस खोने से घायल हो गई थी। तब से कई एथलीट घायल हो चुके हैं। खिलाड़ियों ने कई बार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बीम बदलने की मांग की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बंदर एक दरवाजे से इनडोर स्टेडियम में घुसते हैं और फिर उसे तोड़-फोड़ देते हैं।

जगह-जगह से लकड़ी का फर्श टूटा इनडोर स्टेडियम का लकड़ी का फर्श भी जगह-जगह से टूटा हुआ है। इससे प्रैक्टिस करते समय एथलीटों के पैर इसमें फंस जाते हैं। जिससे वे घायल हो जाते हैं। प्रतियोगिताओं के दौरान, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अपनी लापरवाही छिपाने के लिए इन लकड़ी के फर्श पर मैट बिछा देते हैं ताकि बाहर के अधिकारी इसे न देख सकें।

बास्केटबॉल के पोल भी खा रहे हैं जंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थित बास्केटबॉल कोर्ट भी पूरी तरह से जंग खा चुका है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इसके रखरखाव का कोई इंतजाम नहीं किया है। पोल पर लगे जाल भी टूटे हुए हैं।

हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेक्टर-12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बना इनडोर स्टेडियम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया था। अब स्टेडियम के मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की थी। लेकिन, डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि प्राइवेट एजेंसी से टाइअप किए बिना इसका मेंटेनेंस करना नामुमकिन है।