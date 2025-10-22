दुकान संचालक को फेसबुक पर तमंचा लहराना पड़ा भारी, अब पुलिस कर रही तलाश

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश और सार्वजनिक स्थान पर फायरिंग करना अब एक युवक को भारी पड़ सकता है। फेसबुक पर पिस्तौल लोड करते हुए और फायरिंग करते हुए वीडियो अपलोड करने वाले आरोपित की तलाश में पुलिस जुट गई है।

यह घटना 20 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है, जब आरोपित ने सड़क किनारे खड़े होकर पिस्तौल लोड की और फायर कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फायरिंग के समय उसके आसपास लोग भी गुजर रहे थे और पास में बहुमंजिला इमारतें भी मौजूद थीं। ऐसे में यह घटना किसी बड़ी अनहोनी को भी जन्म दे सकती थी।