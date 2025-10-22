Language
    दुकान संचालक को फेसबुक पर तमंचा लहराना पड़ा भारी, अब पुलिस कर रही तलाश

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:47 AM (IST)

    एक दुकान संचालक को फेसबुक पर तमंचा लहराना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    Hero Image

    तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश और सार्वजनिक स्थान पर फायरिंग करना अब एक युवक को भारी पड़ सकता है। फेसबुक पर पिस्तौल लोड करते हुए और फायरिंग करते हुए वीडियो अपलोड करने वाले आरोपित की तलाश में पुलिस जुट गई है।

    यह घटना 20 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है, जब आरोपित ने सड़क किनारे खड़े होकर पिस्तौल लोड की और फायर कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फायरिंग के समय उसके आसपास लोग भी गुजर रहे थे और पास में बहुमंजिला इमारतें भी मौजूद थीं। ऐसे में यह घटना किसी बड़ी अनहोनी को भी जन्म दे सकती थी।

    विशेष टीम का गठन

    पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू की और आरोपित की पहचान भाटिया कॉलोनी निवासी आशु के रूप में की है, जो एक दुकान संचालित करता है। इस संबंध में थाना शहर प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।