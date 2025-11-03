अब जरूर बरतें सावधानी! बदलते मौसम ने बढ़ाई लोगों की टेंशन, इन बातों का रखें ध्यान

बुजुर्गाें को अधिक दिक्कत हो सकती है। इसलिए इन दिनोंं पुराने रोगी डाक्टर के संपर्क में रहें। डाक्टर की सलाह से दवा लेते रहें। प्रदूषित वातावरण में न जाएं। घर के आसपास सफाई रखें। कई बार धूल के कण शरीर में चले जाते हैं तो सांस की नली सिकुड़ जाती है। सांस लेने में परेशानी बढ़ती है। इन दिनों गुनगुना पानी पीयें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। कुछ सावधानियां बरत कर बीमारी से बचा जा सकता है। - डॉ. योगेश गुप्ता, छाती रोग विशेषज्ञ, जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल

नागरिक अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं। मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। कई बार मरीजों की स्थिति गंभीर हो जाती है तो उन्हें रेफर किया जाता है। वैसे हम प्रयास करते हैं कि नागरिक अस्पताल में ही इलाज किया जाए। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। थोड़ी सी तकलीफ होने पर ही इलाज शुरू करवाना चाहिए। - डॉ. एमपी सिंह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी