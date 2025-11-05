हरियाणा के इस मंडी में किसानों को क्यूआर कोड से मिलेगा गेट पास, फर्जी किसानों की एंट्री पर लगेगी रोक

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। अनाज मंडी में फसल लेकर आने वाले किसान का क्यू आर कोड़ से गेट पास काटा जाएगा। इसे लागू करने के बाद अब कोई भी फर्जी किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर नहीं आएगा। किसानों को गेट पास कटवाने में भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अब तक किसानों की तरफ से यह शिकायत आ रही थी कि जब वह फसल लेकर आते हैँ कई बार मिसमैच होने के कारण गेट पास नहीं कटता। क्योंकि मिसमैच का मतलब है कि संबंधित भूमि पर किसी अन्य ने फसल का पोर्टल पर पंजीकरण कराया हुआ है। काफी किसानों की खतौनी एक होती है। खतौनी शामलात होने से कई-कई किसान भूमि हिस्सेदार होते हैँ।

कई बार अन्य किसान पंजीकरण वाले किसान के खाते में फसल को मंडी में बेच जाते थे। जिस किसान की फसल का पंजीकरण होता था वह अधिकारियों के चक्कर काटता रहता है। जब एसडीएम के यहां से उसकी फसल का सत्यापन हो जाता तो उसका गेट पास कटता था।

अब किसान जिस मोबाइल से फसल का पंजीकरण कराएगा, उस पर वह स्वयं अपना गेट पास जनरेट करेगा। जब वह मंडी में आएगा तो गेटकीपर को वह अपने मोबाइल के गेटपास को दिखाएगा। इसका ओटीपी भी आएगा। क्यूआर कोड से गेटपास काटने के निर्देश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के संयुक्त आयुक्त की तरफ से एसडीएम, व मार्केट कमेटी के सचिव के पास आ चुके हैं और यह योजना मंडियों में लागू कर दी गई है।



