हरियाणा के इस मंडी में किसानों को क्यूआर कोड से मिलेगा गेट पास, फर्जी किसानों की एंट्री पर लगेगी रोक
बल्लभगढ़ अनाज मंडी में अब क्यूआर कोड से गेट पास जारी होंगे। इस नई व्यवस्था से किसानों को गेट पास बनवाने में आसानी होगी और मंडी में फर्जी किसानों द्वारा फसल बेचने पर रोक लगेगी। किसान अपने मोबाइल से ही गेट पास जनरेट कर सकेंगे, जिससे उन्हें मंडी में सुविधा मिलेगी। यह कदम खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार उठाया गया है।
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। अनाज मंडी में फसल लेकर आने वाले किसान का क्यू आर कोड़ से गेट पास काटा जाएगा। इसे लागू करने के बाद अब कोई भी फर्जी किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर नहीं आएगा। किसानों को गेट पास कटवाने में भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अब तक किसानों की तरफ से यह शिकायत आ रही थी कि जब वह फसल लेकर आते हैँ कई बार मिसमैच होने के कारण गेट पास नहीं कटता। क्योंकि मिसमैच का मतलब है कि संबंधित भूमि पर किसी अन्य ने फसल का पोर्टल पर पंजीकरण कराया हुआ है। काफी किसानों की खतौनी एक होती है। खतौनी शामलात होने से कई-कई किसान भूमि हिस्सेदार होते हैँ।
कई बार अन्य किसान पंजीकरण वाले किसान के खाते में फसल को मंडी में बेच जाते थे। जिस किसान की फसल का पंजीकरण होता था वह अधिकारियों के चक्कर काटता रहता है। जब एसडीएम के यहां से उसकी फसल का सत्यापन हो जाता तो उसका गेट पास कटता था।
अब किसान जिस मोबाइल से फसल का पंजीकरण कराएगा, उस पर वह स्वयं अपना गेट पास जनरेट करेगा। जब वह मंडी में आएगा तो गेटकीपर को वह अपने मोबाइल के गेटपास को दिखाएगा। इसका ओटीपी भी आएगा। क्यूआर कोड से गेटपास काटने के निर्देश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के संयुक्त आयुक्त की तरफ से एसडीएम, व मार्केट कमेटी के सचिव के पास आ चुके हैं और यह योजना मंडियों में लागू कर दी गई है।
मंडी में अब क्यूआर कोड से गेटपास काटे जा रहे हैं। किसान जहां पर होता है वहीं से अपने मोबाइल पर ई-खरीद अपलोड करता है और उसका सारा विवरण आ जाता है। किसान के मोबाइल पर गेटपास जनरेट हो जाता है। किसान मंडी में गेट पर गेटकीपर को दिखाता है तो उसका गेटपास कट जाता है। इससे फर्जी किसान अपनी फसल को नहीं बेच पाएंगे।
-इंद्रपाल सिंह, सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी मार्केट कमेटी बल्लभगढ़
