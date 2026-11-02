फरीदाबाद के रिहायशी इलाके में अजगर निकलने से हड़कंप, मदद के लिए नहीं पहुंची वन विभाग की टीम; ग्रामीणों में गुस्सा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। भाकरी गांव के रिहायशी क्षेत्र में अजगर निकलने से लोगों में डर का माहौल है। आबादी के बीच अजगर दिखाई देने के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग से मदद मांगी।

वन विभाग की ओर से उन्हें राहत नहीं मिल सकी। इससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि रिहायशी इलाके में अजगर की मौजूदगी से किसी अप्रिय घटना का खतरा बना हुआ है।

वन विभाग से मांगी मदद

स्थानीय लोगों के अनुसार अजगर दिखाई देने के बाद उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी और उसे सुरक्षित स्थान पर लेकर जाने के लिए टीम भेजने की मांग की। वन्यजीव के रिहायशी क्षेत्र में पहुंचने पर विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।