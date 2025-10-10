कॉलेज में कराया गया रशियन डांस, अब SDM कार्यालय के बाहर हुआ कुछ ऐसा कि हक्के-बक्के रह गए अधिकारी

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज में रशियन डांस के प्रदर्शन के विरोध में शहर के कुछ लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एसडीएम की अनुपस्थिति में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को उनके कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।

संदीप बहादुरपुर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि कॉलेज प्रबंधन रूसी नृत्य का आयोजन कर अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। कार्यक्रम में मौजूद छात्रों के माता-पिता, भाई और रिश्तेदार इस बात से चिंतित हैं कि इससे कॉलेज प्रबंधन की क्या छवि बनेगी। प्रबंधन को इस निंदनीय कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।