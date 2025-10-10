Language
    कॉलेज में कराया गया रशियन डांस, अब SDM कार्यालय के बाहर हुआ कुछ ऐसा कि हक्के-बक्के रह गए अधिकारी

    By Subhash Dagar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:55 PM (IST)

    बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में रशियन डांस के प्रदर्शन के विरोध में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज प्रबंधन पर अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और माफी की मांग की। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को हटाने और मामले की जांच कराने की भी मांग की। एसडीएम ने ज्ञापन उपायुक्त को भेजने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

    बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में रशियन डांस के प्रदर्शन के विरोध में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज में रशियन डांस के प्रदर्शन के विरोध में शहर के कुछ लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एसडीएम की अनुपस्थिति में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को उनके कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।

    संदीप बहादुरपुर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि कॉलेज प्रबंधन रूसी नृत्य का आयोजन कर अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। कार्यक्रम में मौजूद छात्रों के माता-पिता, भाई और रिश्तेदार इस बात से चिंतित हैं कि इससे कॉलेज प्रबंधन की क्या छवि बनेगी। प्रबंधन को इस निंदनीय कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और समुदाय के सदस्यों की एक समिति इस घटना की जांच करे। उन्होंने मांग की कि कॉलेज की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को हटाया जाए और कॉलेज प्रबंधन को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी दी जाए।

    इस मामले में एसडीएम मयंक भारद्वाज ने बताया कि अग्रवाल कॉलेज में रूसी नृत्य प्रदर्शन के संबंध में कुछ लोगों ने उनके कार्यालय के उपाधीक्षक राजेश जिंदल को ज्ञापन सौंपा है। वह ज्ञापन को उपायुक्त को भेजेंगे और उनके निर्णय के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 