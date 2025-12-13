पीएम फसल बीमा योजना के तहत 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं प्रीमियम, इन किसानों का बीमा खुद-ब-खुद होगा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 दिसंबर तक बीमा प्रीमियम जमा करा सकते हैं। 2025-26 के लिए जिन किसानों ने फसल बोने के लिए बैंकों से किसान क् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएम) के तहत किसान 31 दिसंबर तक बीमा प्रीमियम जमा करा सकते हैं। 2025-26 के लिए जिन किसानों ने फसल बोने के लिए बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण लिया है, उनकी फसल का योजना तहत खुद-ब-खुद बीमा कर लिया जाएगा।
ऐसे किसानों का प्रीमियम सीधा बैंकों से बीमा कंपनी को भेज दिया जाएगा। जो किसान अपनी फसल का इच्छानुसार बीमा कराना चाहते हैं, वह अपनी फसल का प्रीमियम बीमा कंपनी के नाम से जमा करा सकते हैं।
इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. अनिल सहरावत ने बताया कि रबी 2025-26 में गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी को बीमित फसलों की श्रेणी में शामिल किया गया है।
गेहूं 487.86, सरसों 327.44, जौ 310.91,चना 239.79, सूरजमुखी 330.75 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम दर तय की गई है। जिन किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वह अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नए भूमि रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी, बोआई का प्रमाण पत्र तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा सहित संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं।
यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। डा. सहरावत ने बताया कि यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता, तो उसे अपने ऋणदाता बैंक में कट आफ डेट से सात दिन पहले 24 दिसंबर तक लिखित घोषणा पत्र देना होगा। इसके अलावा, फसल परिवर्तन करवाने वाले किसान 29 दिसंबर तक अपने ऋणदाता बैंक में फसल परिवर्तन करवा सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।