फरीदाबाद में समाज कल्याण विभाग की बड़ी कार्रवाई, दस्तावेज में नाम और जन्मतिथि सत्यापित नहीं होने पर रोकी पेंशन

निभा रजक, फरीदाबाद। समाज कल्याण विभाग द्वारा 1600 से अधिक लाभार्थियों को हर महीने मिलने वाली पेंशन (सम्मान भत्ता) रोक दी गई है। अचानक पेंशन रुक जाने से लाभार्थियों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग सेक्टर-15ए स्थित जिला समाज कल्याण विभाग और नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) के चक्कर लगा रहे हैं। दस्तावेज में गड़बड़ी और जन्मतिथि सत्यापित नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की पेंशन रोकी गई है।



जिला में बुजुर्ग, विधवा, कैंसर पीड़ित, निराश्रित और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहित अन्य योजना के तहत करीब 188698 लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है। पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती हैै। जिन लोगों की पेंशन रोकी गई है उनके दस्तावेज में नाम और जन्मतिथि गलत पाई गई है।

अधिकतर लोगों के आधार कार्ड में भी नाम गलत हैं। अब उन सभी को आधार कार्ड में नाम ठीक करवाने होंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से लोगों फोन करके दस्तावेज जमा कराने के लिए बुलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार दस्तावेज की जांच के बाद दोबारा आवेदन करना होगा। इसके बाद ही पेंशन बहाल होगी। जिन लोगों की पेंशन रोक दी गई है, वह जल्द कार्यालय में संपर्क करें।

तो इसलिए रोकी गई की पेंशन... पहले पेंशन को परिवार पहचान पत्र से नहीं जोड़ा गया था और विभाग के ही पोर्टल के जरिये आनलाइन आवेदन किए जाते थे। अधिकतर लोगों की जन्मतिथि सत्यापित नहीं है। विभाग द्वारा किए गए सत्यापन में पाया गया कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) और वोटर आईडी कार्ड में दर्ज उम्र में फर्क है, कई लाभार्थियों की उम्र 60 वर्ष से कम है।

लंबे समय से इस प्रकार की शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए पेंशन रोक दी और जिला समाज कल्याण विभाग को लिस्ट भेजकर उम्र व नाम सत्यापित तथा दस्तावेज की जांच के आदेश दिए गए हैं। नियमों के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक ही इस योजना के पात्र होते हैं। दस्तावेज में उम्र बढ़ाकर पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्तियों की पहचान होने पर विभाग रिकवरी भी करेगा।

लेकिन इनकी बढ़ गई परेशानी मुजेसर गांव निवासी अंगूरी देवी ने बताया कि पेंशन के सहारे गुजर-बसर हो रहा था। पिछले महीने खाते में पेंशन नहीं पहुंची, दस्तावेज की जांच के लिए अधिकारियों ने बुलाया है। वहीं सेक्टर-23 निवासी आशा देवी ने बताया कि पेंशन से दवाइयां और अन्य खर्च निकल रहा था। लेकिन पिछले दो महीने से पेंशन रूक गई है। कह रहे हैं कि आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र में उम्र सत्यापित नहीं है। इसके लिए अब अलग से चक्कर काटने पड़ेंगे।

पेंशन धारक संख्या -बुजुर्ग पेंशन धारक: 111464



-दिव्यांग पेंशन धारक: 8021



-विडो पेंशन धारक: 54560



-निराश्रित बच्चे: 12142



-लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लाभार्थी: 2076



-कश्मीरी माइग्रेट: 3



-स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चे : 318



-बौना भत्ता प्राप्त करने वाले: 3



-विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले: 28



-वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैंसर रोगी: 73