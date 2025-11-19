राजा नाहरसिंह मेट्रो स्टेशन पर तीन संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप, शराब के नशे में छोड़ गया था युवक
फरीदाबाद के राजा नाहरसिंह मेट्रो स्टेशन पर तीन लावारिस बैग मिलने से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने जांच की तो बैगों में शराब की बोतलें और निजी सामान मिला। पता चला कि एक नशे में धुत युवक बैगों को भूल गया था। घटना के बाद स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब लोगों ने स्टेशन प्रांगण में तीन लावारिस बैग काफी समय से पड़े हुए देखे। घबराए लोगों ने में इसके बारे में बस अड्डा पुलिस चौकी और मेट्रो स्टेशन प्रबंधन को सूचना दी। मौके पर बैगों की जांच करने बम निरोधक दस्ता, खोजी कुत्ता दस्ता बुलाया गया।
पता करने पर यह बैग आकाश निवासी सुभाष चौक का बताया गया है। यह रामा पैलेस में साजन डेकोरेटर के पास काम करता है। आकाश ने शराब पी हुई थी। बैग में कपड़ा, किताब, पेचकस व प्लास आदि सामान मिला है।
कुछ समय तक स्टेशन पर बने अफरा-तफरी के माहौल के बाद आकाश अपने तीनों बैगों को उठाकर लेकर जाने लगा। इस दौरान थाना शहर पुलिस ने उसे रोककर अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया और उसे ले गई है। बताया जा रहा है कि वहां पर एसीपी जितेश मल्होत्रा एक बार उससे पूछताछ करेंगे। इसके बाद ही मुकदमा दर्ज करें या ना करें यह तय किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।