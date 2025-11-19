राजा नाहरसिंह मेट्रो स्टेशन पर तीन संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप, शराब के नशे में छोड़ गया था युवक

कुछ समय तक स्टेशन पर बने अफरा-तफरी के माहौल के बाद आकाश अपने तीनों बैगों को उठाकर लेकर जाने लगा। इस दौरान थाना शहर पुलिस ने उसे रोककर अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया और उसे ले गई है। बताया जा रहा है कि वहां पर एसीपी जितेश मल्होत्रा एक बार उससे पूछताछ करेंगे। इसके बाद ही मुकदमा दर्ज करें या ना करें यह तय किया जाएगा।