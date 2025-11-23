आर्थिक तंगी होगी दूर! फरीदाबाद में NMMS परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी; इन सेंटर्स पर होगा एग्जाम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMS) एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना आधार कार्ड और जन्मतिथि डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिले के पांच सेंटर्स पर 30 नवंबर को क्लास 9वीं से 12वीं तक के करीब 1,400 स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। पास होने वाले स्टूडेंट्स को हर महीने पैसे की मदद मिलेगी। एग्जाम के सफल आयोजन को लेकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं।

NMMS का मकसद आर्थिक रूप से पिछड़े लेकिन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई में मदद करना है, ताकि वे बिना पैसे की दिक्कतों के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। एग्जाम हर साल होता है। मेरिट लिस्ट के आधार पर चुने गए स्टूडेंट्स को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से हर महीने ₹12,000 की ग्रांट मिलती है। नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए सवाल स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) भेजेगा। एग्जाम सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगा।

इन सेंटर्स पर होगा एग्जाम एग्जाम को अच्छे से कराने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ओल्ड फरीदाबाद में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज NIT-1, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स NIT-3, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स को सेंटर बनाया है। सेंटर्स पर एग्जाम अच्छे से कराने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अधिकारियों की टीम बनाई है। स्टूडेंट्स को एग्जाम शुरू होने से करीब 30 मिनट पहले एंट्री मिलेगी। सभी सवाल मल्टीपल-चॉइस होंगे।