फरीदाबाद के जिला अस्पताल में नाइजीरियाई महिला ने दिया बच्चे को जन्म, सुविधाओं की जमकर की सराहना

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एक तरफ हमारे देश के लोग अपने बच्चे के जन्म के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी और विदेशी डॉक्टरों से सलाह लेना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर नाइजीरिया के मूल निवासी जस्टिना ने फरीदाबाद के जिला नागरिक अस्पताल में शुक्रवार को सिजेरियन से अपने बच्चे को जन्म दिया।

जस्टिना के पति फेवोरो ने अस्पताल में दी जा रही सेवाओं पर संतुष्टि जाहिर की और कहा कि नागरिक अस्पताल में दी जा रही सेवाएं कॉरपोरेट अस्पताल से कहीं भी कम नहीं हैं। फेवोरो यहां सेक्टर-89, ग्रेटर फरीदाबाद में पांच साल से रह रहे हैं। वह यहां नाइजीरिया से बिजनेस वीजा पर आए हुए हैं।

नागरिक अस्पताल की सुविधा से प्रभावित विदेशी नागरिक जस्टिना और फेवोरो का पहले भी एक बेटा है। वह उसके टीकाकरण के लिए कुछ दिनों पहले नागरिक अस्पताल आए थे। फेवोरो यहां की व्यवस्था से प्रभावित हुए तो पत्नी को गर्भावस्था में लेकर यहां आने लगे। उन्हें यहां की सुविधा और डाक्टरों का व्यवहार अच्छा लगा था।