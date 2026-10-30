फरीदाबाद ITI भवन: आठ साल बाद भी अधूरा, सीवर कनेक्शन भूल गए अधिकारी

निभा रजक, फरीदाबाद। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और लेटलतीफी का खामियाजा एनआइटी पांच स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) के नौ सौ से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। दो महीने में सिर्फ पानी का कनेक्शन हो पाया है।

जबकि सेप्टिक टैंक से इमारत का सीवर लाइन का कनेक्शन अभी होना बाकी है। ऐसे में छात्रों को नए भवन के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। अधिकारियों की ओर से नवंबर के दूसरे सप्ताह तक भवन को हैंडओवर करने का दावा किया जा रहा है।

सात करोड़ रुपये का बजट जारी वर्ष 2019 में आइटीआइ की इमारत का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य शुरू किया गया। निर्माण के लिए सात करोड़ रुपये का बजट जारी हुआ था। लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना के कारण लगे लाकडाउन से निर्माण कार्य रूक गया। जब दोबारा निर्माण कार्य शुरू हुआ तो बजट कम पड़ गया।

फिर बजट बढ़ाकर नौ करोड़ रुपये कर दिए गए। वर्ष 2022 में भवन का निर्माण कार्य पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हालात यह है कि आठ वर्ष बाद भी भवन हैंडओवर नहीं हो सका है। पहले पानी और अब सीवर का कनेक्शन रोड़ा बन रहा है। उधर, जर्जर और कंडम भवन में छात्र पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। आए दिन कक्षा से प्लास्टर और सीमेंट गिरने की शिकायतें आ रही हैं।