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फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ पंजाब हैंड ग्रेनेड हमले का आरोपित, ISI और आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े तार

By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Thu, 29 Oct 2026 09:39 AM (IST)

पंजाब पुलिस ने फरीदाबाद से हैंड ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी कुलवंत अली को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी आईएसआई ...और पढ़ें

इस गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

इस गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

HighLights

  1. फरीदाबाद से पंजाब ग्रेनेड हमले का आरोपी गिरफ्तार।

  2. आरोपी कुलवंत अली ISI, शहजाद भट्टी से जुड़ा।

  3. सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह बड़ी कामयाबी है।

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। पंजाब में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है।

पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े एक मुख्य आरोपी को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुलवंत अली के रूप में हुई है, जिसे फाजिल्का जिले में हुए हैंड ग्रेनेड हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसकी इस गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

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