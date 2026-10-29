दिल्ली के बाद अब फरीदाबाद में प्रदूषण के खिलाफ एक्शन, लागू ग्रेप-1, जानें किस-किस पर लगा प्रतिबंध 

सुधीर बैसला, फरीदाबाद। केंद्र सरकार के निर्देश पर दिल्ली एवं एनसीआर में लागू ग्रेप-1 शेड्यूल फरीदाबाद में भी लागू है।

हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेप-1 के तहत जारी दिशानिर्देश एवं पाबंदियों की पालना के लिए पूरी तरह कमर कसे हुए हैं।

सभी निर्माण गतिविधियों का किया जा रहा निरीक्षण

जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शहर में सभी निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश कुमार ने बताया कि सूचीबद्ध किए गए सभी निर्माण इकाइयों को नोटिस जारी करके ग्रेप-1 के तहत निर्देशित प्रबंधों की पालना करने को कहा गया है, ताकि उनके किसी भी तरह के उल्लंघन से प्रदूषण न बढ़े।