Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सफेदपोश आतंकी मुजम्मिल को दोबारा अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची NIA, स्टाफ से दो घंटे तक चली पूछताछ

    By Deepak Pandey Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:52 AM (IST)

    एनआईए सफेदपोश आतंकी मुजम्मिल को दोबारा अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। यूनिवर्सिटी स्टाफ से लगभग दो घंटे तक पूछताछ की गई। यह कार्रवाई मुजम्मिल से जुड ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    आतंकी मुजम्मिल को फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची NIA। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सफेदपोश आतंकी डा. मुजम्मिल को लेकर एनआइए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। मुजम्मिल को यूनिवर्सिटी परिसर में ही स्थित हास्टल में डा.शाहीन और उमर के फ्लैट में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल को सामने बैठाकर एनआइए ने स्टाफ के कई सदस्यों से भी पूछताछ की। करीब दो घंटे तक चली पूछताछ के बाद जांच एजेंसी यूनिवर्सिटी परिसर से निकली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरी बार यूनिवर्सिटी लाई NIA

    दिल्ली धमाके में शामिल उमर के साथी मुजम्मिल को एनआइए गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची थी। इसको जांच प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एजेंसी अभी भी यूनिवर्सिटी परिसर और धौज गांव में मुजम्मिल के नेटवर्क को पूरी तरह से खंगाल रही है।

    मुजम्मिल धौज, फतेहपुर तगा और सिरोही गांव के जरूरतमंद लोगों से संपर्क में था। धौज गांव की फतेहपुर तगा रोड पर ही मुजम्मिल ने किराए पर मकान लेकर हथियार और विस्फोटक छिपाए थे।