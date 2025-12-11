सफेदपोश आतंकी मुजम्मिल को दोबारा अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची NIA, स्टाफ से दो घंटे तक चली पूछताछ

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सफेदपोश आतंकी डा. मुजम्मिल को लेकर एनआइए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। मुजम्मिल को यूनिवर्सिटी परिसर में ही स्थित हास्टल में डा.शाहीन और उमर के फ्लैट में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल को सामने बैठाकर एनआइए ने स्टाफ के कई सदस्यों से भी पूछताछ की। करीब दो घंटे तक चली पूछताछ के बाद जांच एजेंसी यूनिवर्सिटी परिसर से निकली।

दूसरी बार यूनिवर्सिटी लाई NIA दिल्ली धमाके में शामिल उमर के साथी मुजम्मिल को एनआइए गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची थी। इसको जांच प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एजेंसी अभी भी यूनिवर्सिटी परिसर और धौज गांव में मुजम्मिल के नेटवर्क को पूरी तरह से खंगाल रही है।