Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच के लिए पहुंची NIA और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल

    By Deepak Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:29 PM (IST)

    अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापा मारा। आतंकी गतिविधियों के संदेह में छात्रों और डॉक्टरों से पूछताछ की गई, और उनके फोन जब्त किए गए। जांच एजेंसियां डॉ. उमर और अन्य डॉक्टरों के नेटवर्क की तलाश कर रही हैं, साथ ही उमर द्वारा विस्फोटक बनाने के लिए बनाई गई गुप्त लैब की खोज भी जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अल फलाह यूनिवर्सिटी में रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। आतंकी गतिविधि का केंद्र बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी में रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची। टीम ने करीब एक घंटे तक यूनिवर्सिटी के अलग-अलग छात्रों और डाक्टरों से पूछताछ की। जिन छात्रों को आतंकी डॉ. उमर पढ़ाता था। उनके फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस की अलग-अलग टीम अभी तक इस मामले में 70 से अधिक छात्रों से पूछताछ कर चुकी हैं। इसके साथ ही 20 डाक्टरों से भी पूछताछ की गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच एजेंसी धौज और फतेहपुर तगा में डॉ. शाहिन, डॉक्टर मुजम्मिल, और डा. उमर के नेटवर्क को तलाश रही हैं। इसके साथ ही यूपी एसटीएफ की टीम एक युवक के साथ यूनिवर्सिटी में आई। सूत्रों के अनुसार टीम अपने साथ लाए युवक को तीनों डाक्टरों के फ्लैट में लेकर भी गई। करीब एक घंटे बाद टीम युवक को वापस लेकर चली गई।

    बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया युवक यूनिवर्सिटी से है। जांच एजेंसी यह देखना चाहती है कि उमर और मुज्जमिल अपने फ्लैट के अलावा किन किन दूसरे छात्रों के फ्लैट में आते जाते थे। ताकि वहां से भी तीनों की आतंकी गतिविधियों के बारे में कुछ निकलकर सामने आ सके।

    लैब के बारे में भी की गई पूछताछ

    जांच एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली थी कि उमर यूनिवर्सिटी से बाहर भी कहीं किसी मकान में कमरा ले रखा था। वहां पर लैब तैयार करके विस्फोटक बनाने की तैयारी कर रहा था। रविवार को भी जांच टीमें उमर की उस लैब को तलाशती हुई नजर आई। लेकिन टीम को कहीं पर भी लैब की जानकारी नहीं मिल पाई।