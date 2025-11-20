आतंकी मुजम्मिल को सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाला मोबाइल विक्रेता हिरासत में, साबिर से NIA करेगी पूछताछ

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बने अल फलाह यूनिवर्सिटी के मामले में एनआईए और जम्मू पुलिस ने धौज में मोबाइल विक्रेता को देर रात पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि डॉ. मुजम्मिल कश्मीरी छात्रों और अपने साथियों को इसी मोबाइल की दुकान से सिम उपलब्ध करवाता था।

