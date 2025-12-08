Language
    नए साल में फरीदाबाद के यात्रियों को सौगात! न्यू टाउन रेलवे स्टेशन के शुरू से परेशानी होगी खत्म

    By Nibha Rajak Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:33 PM (IST)

    फरीदाबाद के न्यू टाउन रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है। 12 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेशन पर यात्रियों के लिए प ...और पढ़ें

    न्यू टाउन रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन आवागमन करने वाले आठ हजार से अधिक यात्रियों को जल्द बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। न्यू टाउन रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन आवागमन करने वाले आठ हजार से अधिक यात्रियों को जल्द बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि अप्रैल 2026 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। स्टेशन पर सौ गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। नेशनल हाइवे से स्टेशन की ओर आने के लिए पक्की सड़क बनाई जाएगी।

    अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य नवंबर 2023 से चल रहा है। प्रगति कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट्स द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। स्टेशन को पुनर्विकसित करने में 12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्टेशन पर बल्लभगढ़ की ओर टिकट घर, सीवरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैफेटेरिया, पार्किंग और शौचालय तैयार किए जा रहे हैं। भवन लगभग तैयार हो गया है, फिनिशिंग का काम चल रहा है।

    दोनों तरफ बैरीकेडिंग की जाएगी जिससे, लोग पटरियों को पार न कर सकें। वर्तमान में समय बचाने के चक्कर में लोग बाटा चौक की तरफ से पटरियों को पार करके स्टेशन पर आ जाते हैं। लापरवाही के कारण लोग ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं, रेलवे की ओर से दोनों तरफ बैरीकेडिंग की जाएगी। जिससे लोग पटरियों को पार नहीं कर पाएंगे।

    नेशनल हाइवे की तरफ होगा प्रवेश द्वार

    रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने बताया कि आगामी दिनों में स्टेशन की सूरत बदली हुई नजर आएगी। स्टेशन का प्रवेश द्वार नेशनल हाइवे की ओर से बनाया जा रहा है। पुरानी झुग्गी की जगह पर बने रहे भवन में एसी और नान एसी दो तरह के प्रतिशालय तैयार किए जा रहे हैं।

    यात्रियों के रात के समय रुकने की भी व्यवस्था होगी। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एलईडी लगाई जाएगी, अनाउंसमेंट के अलावा एलईडी पर ट्रेनों की जानकारी यात्रियों को मिल सकेगी। स्टेशन पर यात्रियों को वाइफाइ की सुविधा भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के मद्देनजर कैमरे लगाए जाएंगे।