Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फरीदाबाद: राजकीय विद्यालय को मिलेगा नया भवन, छात्रों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

    By Nibha Rajak Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:58 AM (IST)

    फरीदाबाद के सेक्टर 28 स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को 57.43 लाख रुपये की लागत से नया भवन मिलेगा। विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। नए भवन में चार कमरे और तीन प्रयोगशालाएं बनेंगी, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। स्कूल प्रबंधन लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    फरीदाबाद के सेक्टर 28 स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को 57.43 लाख रुपये की लागत से नया भवन मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर 28 स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को जल्द ही नया भवन मिलेगा। भवन निर्माण के लिए 57.43 लाख रुपये का बजट स्वीकृत हो गया है। विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। भवन निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्कूल प्रबंधन लंबे समय से नए भवन की मांग कर रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद जिले के सरकारी स्कूलों में जर्जर और क्षतिग्रस्त भवनों के स्थान पर नए भवनों का निर्माण करा रही है। एनआईटी 5 स्थित राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 22 स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 23 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहित अन्य स्कूलों में भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

    अब सेक्टर 28 स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का भी कायाकल्प होने जा रहा है। स्कूल में चार नए कमरे और तीन प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। गौरतलब है कि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त कमरे नहीं हैं, जिससे शिक्षकों के लिए कक्षाएं संचालित करना मुश्किल हो जाता है। नए कमरों के निर्माण से विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।

    नए भवन में उपलब्ध होंगी ये सुविधाएं

    नए भवन में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएँ बनाई जाएँगी। प्रयोगशाला के निर्माण से छात्रों को पाठ्यक्रम समझने में आसानी होगी। छात्र भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे विषयों पर प्रयोग कर सकेंगे। अधिकारियों का दावा है कि निर्माण कार्य दिसंबर तक शुरू हो सकता है। सेक्टर 28 और आसपास के क्षेत्रों के छात्र इस स्कूल में पढ़ते हैं।

    सेक्टर 28 स्थित राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नए कमरों के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद जल्द ही स्कूल में नए कमरों का निर्माण शुरू करेगी।
    -डॉ. मनोज मित्तल, उप शिक्षा अधिकारी।