फरीदाबाद में 900 छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत, आईटीआई को जल्द मिलेगा आधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआइटी पांच स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में नए भवन का निर्माण कार्य 90 फीसदी पूरा हो चुका है। दरवाजे और शीशे लगाने का काम चल रहा है। लोक निर्माण विभाग का दावा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में नया भवन आईटीआई को सौंप दिया जाएगा। नया भवन मिलने से 900 से ज्यादा विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। फिलहाल पुराने और कंडम घोषित भवन में कक्षाएं आयोजित हो रही हैं।



एनआइटी-पांच स्थित आइटीआइ में 21 ट्रेड (कोर्स) है। जिला की नौ आइटीआइ की तुलना में यहां सबसे अधिक छात्र पढ़ते हैं। फिलहाल कंडम घोषित भवन में कक्षाएं आयोजित होती हैं। जिससे छात्रों के साथ-साथ अध्यापकों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। छात्रों को प्रैक्टिकल ज्ञान भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन नया भवन शुरू होने से सुविधाओं का विस्तार होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रोजेक्ट के अनुसार आईटीआई का नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहां विद्यार्थियों के अभ्यास करने के लिए नई तकनीक की मशीनें उपलब्ध होंगी। विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास रूम, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, प्रयोगशालाएं और कंप्यूटर लैब सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। विद्यार्थियों को ज्यादा अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए नए कोर्स भी शुरू होंगे।

वर्ष 2022 में पूरा होना था निर्माण कार्य

छात्रों की सुविधा के लिए वर्ष 2019 में एनआइटी पांच स्थित आइटीआइ के नए भवन का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य शुरू किया गया। भवन निर्माण के लिए सात करोड़ रुपये का बजट जारी हुआ था। लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना के कारण लगे लाकडाउन से निर्माण कार्य रूक गया। स्थिति सामान्य होने के बाद एक बार फिर भवन निर्माण शुरू हुआ, लेकिन बजट कम पड़ गया। जिसके बाद बजट भी बढाया गया।